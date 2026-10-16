Разхищението на храна: Всеки втори българин е изхвърлял продукти през последния месец

Всеки втори българин е изхвърлил храна или напитка през последните 30 дни, а всеки четвърти го прави поне веднъж седмично. Това показва националното проучване на тема "Разхищение на храна" на "Ипсос България", направено от 21 септември до 2 октомври 2026 г. Сред основните причини за разхищението са непланираните покупки, прекомерното пазаруване и непознаването на сроковете за годност.

Жени Горанова признава, че пазарува често и по много:

"По много пазаруваме, защото нашето семейство е много, 10 души."

Споделя, че рядко влиза в магазина със списък и не следи стриктно сроковете на годност.

Жени Горанова: "Минаваме през всички щандове и аз се сещам какво ми липсва и все нещо липсва накрая."

Напоследък се опитва да не изхвърля останалата храна.

Жени Горанова: "Бях готвила постно зеле с месо и остана доста сложих го в буркани и го замразих."

Италианският ѝ зет споделя, че така се прави и в родното му семейство.

Давиде Бонкомпани: "Моите не изхвърлят въобще нищо и аз търся да не хвърлям и винаги си... винаги моята чиния гледам да е празна."

Планирането на покупките невинаги е достатъчно, обясняват от Българската хранителна банка.

Цанка Миланова, изп. директор на Българската хранителна банка: "Ние се подвеждаме от всякакви подвеждащи фактори в магазина, озоваваме се с повече храна вкъщи от тази, която ни е нужна и от там нататък роля играе нашата информираност и осведоменост."

61% от хората купуват продукти на промоция, които не са от пазарския им списък, 54% купуват по-големи опаковки, а 24% - такива, каквито вече имат в хладилника. Бъркат и обозначенията - "най-добър до" и "годен до".

Цанка Миланова, изп. директор на Българската хранителна банка: "Най-добър до" касае единствено качеството на храната, "годен до" са продукти, които обикновено са свежи категории, те изискват съхранение в хладилник, и, ако си позволим да ги консумираме след обозначения срок на годност, може да навредим на здравето си."

Проучването показва още, че по-високите цени в магазина не влияят на количеството изхвърлена храна.