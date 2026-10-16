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Как в болницата в Благоевград привличат медицински сестри?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христова
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Чете се за: 02:35 мин.
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29 хиляди медицински сестри не достигат на здравната система тук. А едва 12 процента от работещите са на възраст под 35 години. На този фон в многопрофилната болница в Благоевград през последните години все повече млади хора започват работа като медицински сестри.

Симона е сред най-новите попълнения в екипа на болницата в Благоевград. Две години е работила в отделението по реанимация като болногледач, а вече е практикуваща медицинска сестра в него.

Симона, медицинска сестра: "В реанимация, защото е голямо предизвикателство. Там човек наистина, ако има желание, може да се научи, да види много неща...... Много е интересно."

Казва, че ниското заплащане е сред основните причини да липсват достатъчно желаещи да станат медицински сестри.

Симона, медицинска сестра: "Дежурствата са трудни, някой път наистина се прибираш много изморен и трябва наистина заплащането да се оправи."

"Не може в Германия една сестра да взима между 2000 и 3000 евро заплата. И това са наши момичета, които тук са завършили с бакалавърска степен. Е как ще остане, сестрата която сега завършва и ще остане тук да работи?!"

За да решат проблема с кадрите, в болницата в Благоевград от няколко години работят заедно с Югозападния университет в града, където се обучават медицински сестри и акушерки.

Соня Влахова, главна сестра на МБАЛ Благоевград: "След завършен втори курс те имат право да работят като болногледачи. Паралелно с това могат да учат и да работят. След което дипломирана сестра си остава в болницата. Трябва да има приемственост, защото от опитните сестри, младите сестри има какво да научат и то става постепенно."

Над 1300 места за обучение на медицински сестри и акушерки разкриха 10 университета в страната от тази година. Обучението е безплатно, тъй като се финансира от държавата, а здравният министър увери, че достойната професионална реализация на младите специалисти в България е приоритет на ведомството.

#Благоевград #недостиг на кадри #медицински сестри

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