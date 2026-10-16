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Втори ден на срещата на върха в Брюксел: Зеленски поиска от ЕС 70 млрд. евро за следващата година

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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В Брюксел продължава срещата на лидерите на страните от ЕС. Днес те ще приемат заключения, в които осъждат Русия заради използването на храните като оръжие и призовават за прекратяване на ударите срещу кораби в Черно море. Украинският президент Володимир Зеленски, който също участва в срещата, призова ЕС за допълнителна помощ в размер на най-малко 70 милиарда евро за следващата година. Българският премиер Румен Радев участва в среща на държавите, които искат по-строги правила срещу миграцията.

Украйна в присъствието и на Зеленски беше във фокуса на разговорите днес. Пред европейските лидери той каза, че за следващата година войната ще струва на Украйна 155 милиарда евро. Затова призова държавите от ЕС допълнителни поне 70 милиарда за следващата година - за отбрана и оръжия.

Темата за използването на замразените руски активи в Европа отново излиза на дневен ред.

Зеленски разкритикува и сделката на американския президент Доналд Тръмп с Русия за доставките на дизелово гориво. Той заяви, че Русия не иска мир и нарече "пародия" позицията на Москва за мирни преговори. Германският канцлер Фридрих Мерц подкрепи правото на Украйна да нанася ответни удари върху руски обекти и ги нарече “уместни, логични и разбираеми”.

Според Зеленски Путин не иска преговори, нито ще спре амбициите си само в Украйна. Той припомни инцидентите с дронове в различни натовски държави и заяви, че страните не са много критични към Русия, защото не искат ескалация.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Какво всъщност иска той? Само част от нашата държава ли? За такъв човек това никога няма да е достатъчно. Никога. И какво ще последва след това? На коя граница ще застане? Сега с всички тези дронове поставя на изпитание натовски държави. Тези натовски държави не говорят на висок глас за това, това е разбираемо. Те не искат да ескалират ситуацията. Разбираемо е, когато става дума за един, два или десет дрона…Но всеки би реагирал много по-остро, когато се появят балистични ракети, крилати ракети и хиляди дронове. Можете ли да си представите? Вчера в Украйна дроновете бяха хиляда. Но американската страна каза, че е трудно да се разговаря със Зеленски. Че е по-лесно да се постигне разбирателство с Путин…”

По-рано днес премиерът участва в среща на 17 държави, които искат по-строги правила срещу миграцията. Засилването на охраната на външните граници на ЕС е от ключово значение за сигурността на Европа и изисква солидарност и подкрепа за държавите членки, които са на първа линия в борбата с нелегалната миграция.

снимки: БТА

Европейските лидери на успяха да сближат позициите си по многогодишната финансова рамка. Очаква се дебатите по темата да продължат през ноември.

Вижте още в прякото включване на Десислава Апостолова от Брюксел

# страните от ЕС #Украйна #Брюксел #ЕС

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