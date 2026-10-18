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АТАКИ С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

След нападенията с дронове в Черно море: Каква помощ може да очакваме от НАТО?

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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България е изпратила искане към генералния секретар на НАТО за усилване на способностите за отбрана след атаките с дронове в Черно море. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, отбелязвайки, че Българската армия има нужда от модернизация и придобиване на съвременни системи. Според международни анализатори между ескалацията в Черно море и кризата в Ормузкия проток може да се направи паралел.

Детайлите около нападенията в Черно море показват сходство със ситуацията в Ормузкия проток по отношение на методите, оръжията, мишените и тактиките според арабиста Владимир Чуков.

проф. Владимир Чуков, международен анализатор: "Според иранците успешната формула в Ормузкия проток спокойно може да бъде насочена към това, което се прави от Русия в нашата територия. Ние сме една крачка назад и всичко това забавя възпирането на Русия, ако въобще това може да се случи."

снимка: БНТ

Според Чуков, избраните мишени в Черно море също разкриват важни детайли:

"Корабите и екипажите, които отидоха на дъното това бяха хора от арабския свят, но предимно сирийци, иракчани, египтяни. Турците бяха удряни, но не потапяни."

От министерството на отбраната заявиха, че са поискали от НАТО патрулна авиация, зенитно-ракетни комплекси и системи за борба с дронове.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Надяваме се на бърза реакция и усилване на нашите способности."

Министърът подчерта, че е важно държавите от региона да имат обща стратегия за действие. И отново заяви, че произходът на дроновете може да се изясни, ако от кораба "Челси-3" бъде извлечена необходимата информация.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Виждаме, че и двете воюващи страни разполагат с най-новите технологии. Ако някой си мисли, че в Украйна или в Русия няма съвременни технологии, се лъже. Въпросът е рискът да бъде сведен до минимум."

Стоянов увери, че сме разположили достатъчно средства за наблюдение, а от ВВС бяха категорични, че са готови да защитават небето на България.

генерал-майор Николай Русев, командир на Военновъздушните сили: "Ние носим дежурство. Ако се наложи изтребителят излита и действа. Дали има ескалация в Черно море или не за нас няма разлика."

снимки: БТА

Следващите осем нови изтребителя F-16 трябва да пристигнат в България през 2030 г.

#атакувани кораби в Черно море #атаки с дронове в Черно море #военна помощ #Димитър Стоянов #проф. Владимир Чуков #НАТО

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