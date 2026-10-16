Министърът на отбраната: Изпратили сме искане до НАТО за усилване на нашите способности

Изпратили сме искане към генералния секретар на НАТО с искане за усилване на нашите способности. Най-малкото, за да се демонстрира сила и присъствие в нашите териториални води. Това коментира министърът на отбраната Димитър Стоянов след атаките с дронове срещу кораби в Черно море.

"Интензитетът на ударите в Черно море се засилва с всеки изминал ден. Вчера имаше ситуацията, при която бяха нанесени удари и в териториалните води на Румъния. Това още веднъж показва необходимостта от модернизация на въоръжението на Българската армия и придобиването на съвременни системи", посочи Стоянов.

Все още няма отговор от НАТО на отправеното искане.

"Очакваме решение. Все още не е потвърдено с какви средства и по какъв начин ще бъде засилено присъствието. Поискали сме широк спектър от способности — авиация, зенитно-ракетни комплекси, системи за борба с дронове и патрулна авиация. Разбира се, съюзниците ни също имат ограничени възможности. Румъния също има необходимодст, както и балтийските държави. Ако забелязвате, доскоро вниманието беше насочено основно към Балтийския регион, но през последната седмица погледът вече е насочен и към Черно море. Вчера темата за атаките в Черно море беше сред акцентите на европейско ниво. Надяваме се на бърза реакция и усилване на нашите способности."

Министърът подчерта, че е важно държавите от региона да имат обща стратегия за действие.

"Но според мен най-важното е в Черноморския регион, заедно с Румъния и Турция, да изработим единна стратегия за действие. Очаквам скоро да проведем такава среща с министрите на отбраната на Турция и Румъния, както и с началниците на отбраната."

Относно произхода на дроновете, осъществили атаките, Стоянов коментира.

"Надяваме се от кораба „Челси 3“ да бъде извлечена необходимата информация. Самото разследване обаче не е в компетенциите на Министерството на отбраната. „Челси 3“ се намира на около 10 километра източно от Лозенец, на котва. Очаква се да започне нова операция по изтеглянето му. Операцията беше прекратена заради лошите метеорологични условия. Надяваме се днес обстановката да бъде по-благоприятна и корабът да може да бъде изтеглен до пристанище Бургас."

100% сигурност никога не може да бъде гарантирана, подчерта министърът.

"Виждаме, че и двете воюващи страни разполагат с най-новите технологии. Ако някой си мисли, че в Украйна или в Русия няма съвременни технологии, се лъже. Именно там се използват най-новите технологии. Въпреки това атаките с дронове, както и ударите с балистични ракети и новите поколения безпилотни апарати продължават. Въпросът е рискът да бъде сведен до минимум. Ние правим това със собствени сили и средства. Разположили сме достатъчно средства за кинетично въздействие и наблюдение. Споменах и онзи ден в парламента, че разполагаме с две системи за разузнаване и наблюдение на нашата акватория. Очакваме до края на седмицата там да бъде разположена и трета система. Тя е изцяло нова и досега не е използвана никъде. Има невероятни способности."

Българската армия очаква пристигането на нова техника.

"Първите осем F-16 са налице. Очакваме следващите осем през 2030 г. По последна информация се надяваме, при нормално протичане на процесите, да успеем да ги получим възможно най-рано. Очакваме също 3D радарите, които трябва да постъпят през 2028 г., както и първите зенитно-ракетни комплекси."

Министърът на отбраната честити празника на Военновъздушните сили.