НАТО засилва позициите си по Източния фланг и увеличава способностите за противодействие на дронове

За първи път дронове поразиха кораби в натовски териториални води край Румъния, дни след атаките в българската изключителна икономическа зона. Алиансът обяви, че е готов да помогне на България и Румъния след спешна среща на генералния секретар Марк Рюте с премиера Румен Радев и президента на Румъния Никушор Дан в Брюксел. Сигурността в Черно море е на дневен ред и на срещата на върха на европейските лидери. Как НАТО и ЕС ще помогнат?

Срещата на българския премиер Румен Радев и румънския президент Никушор Дан с генералния секретар на НАТО Марк Рюте беше спешно организирана днес по искане на Румъния. Двамата отидоха в резиденцията на Рюте, за да обсъдят тревожната ситуация в Черно море. След срещата Радев коментира, че е получил ясен сигнал за подкрепа, а Рюте обеща още мерки, ако това е необходимо.

Румен Радев, премиер на България: „НАТО следи отблизо ситуацията и е готов да помогне на България и Румъния за засилване на антидрон системите и мониторинга на корабоплаването след последните атаки срещу търговски кораби. България призовава за колективни усилия за безопасно корабоплаване в Черно море.“

Никушор Дан – президент на Румъния: „Очевидно Русия се опитва – не само в Румъния, но и в България – да дестабилизира обществата, особено в държавите от източния фланг, и да намали подкрепата за Украйна. Нашият отговор е следният: ще продължим да подкрепяме Украйна, тъй като това е въпрос на международно право, а също и въпрос, който засяга собствената сигурност на Румъния.“

Президентът на Румъния заяви, че предстои специално заседание на Северноатлантическия съвет, посветено на Черноморския регион.

Никушор Дан – президент на Румъния: „Очевидно Русия се опитва – не само в Румъния, но и в България – да дестабилизира обществата, особено в държавите от източния фланг, и да намали подкрепата за Украйна. Нашият отговор е следният: ще продължим да подкрепяме Украйна, тъй като това е въпрос на международно право, а също и въпрос, който засяга собствената сигурност на Румъния.“

Премиерът Радев очаква подкрепа от останалите европейски лидери за мораториум върху ударите в Черно море. Според него все още няма солидни доказателства, че дроновете са руски, но резултатите са в полза на Русия, защото няма логика Украйна сама да атакува корабите. Той припомни срещата си с руския посланик в София и заяви, че каналът за комуникация с Москва трябва да бъде разширяван с конкретни мерки и предложения.

Румен Радев, министър-председател: „Вчера говорих с министър-председателя на Румъния, днес предстои да говоря и с президента. За да излезем с президента на Румъния с обща инициатива пред Съвета на Европейския съюз за подкрепа на усилията на Румъния, на България, мога да включа тук и Турция като натовска държава, да установим Черно море като море, в което да не се нанасят удари по търговски и цивилни кораби. Това е най-важното за нас, защото тази недопустима агресия срещу цивилни кораби трябва да спре. Знаете, че Черно море е не просто зона за сигурност, то е изключително важен стратегически коридор за доставка на храни, торове и енергийни ресурси и милиони хора зависят от тези доставки, особено в уязвими зони като Африка и Близкия изток. Така че тези атаки са недопустими.“

В отговор на въпрос за сделка за доставка на дизелово гориво, договорена между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, Радев отговори, че в момента проблемът на Европа са високите цени и оценява всички стъпки, които ще доведат до намаляването им. Той не подкрепя военни нападения срещу рафинерии и енергийни централи в Украйна и Русия, защото те рефлектират върху всички. Според него бъдещето на „Лукойл“ е важно не само за България, но и за цяла Европа.





