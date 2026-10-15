Премиерът Радев благодари на Рюте: Сигурността в Черно море е сигурност за Източния фланг
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След срещата с Марк Рюте премиерът Румен Радев също публикува пост в Екс, в който благодари на генералния секретар за ясния сигнал, че сигурността в Черно море е сигурност за Източния фланг.
Радев също потвърди, че НАТО следи ситуацията от близо, Алиансът е готов да съдейства за укрепване на способностите за противодействие на дронове и морското наблюдение.
Thank you @SecGenNATO for the clear signal: Black Sea security is Eastern Flank security. NATO monitors closely the situation and stands ready to help strengthen anti-drone capabilities and maritime monitoring after recent attacks on merchant ships. Bulgaria calls for collective efforts towards safe navigation in Black Sea.— Rumen Radev (@RumenRadevPM) October 15, 2026