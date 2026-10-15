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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Премиерът Радев благодари на Рюте: Сигурността в Черно море е сигурност за Източния фланг

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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След срещата с Марк Рюте премиерът Румен Радев също публикува пост в Екс, в който благодари на генералния секретар за ясния сигнал, че сигурността в Черно море е сигурност за Източния фланг.

Радев също потвърди, че НАТО следи ситуацията от близо, Алиансът е готов да съдейства за укрепване на способностите за противодействие на дронове и морското наблюдение.

#атака с дронове #Марк Рюте #Черно море #НАТО #Румен Радев

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