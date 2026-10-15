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Рюте след срещата с Румен Радев и Никушор Дан: Засилваме мерките, ако е необходимо

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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рюте срещата румен радев никушор дан засилваме мерките необходимо
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Добра среща с българския министър-председател @RumenRadevPM и румънския президент @NicusorDanRO относно сигурността в Черно море и последните атаки срещу търговското корабоплаване, написа генералният секретар на НАТО Марк Рюте в социалната мрежа Екс.

НАТО засили присъствието си по Източния фланг, включително чрез увеличаване на способностите за противодействие на дронове. НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество със своите съюзници в Черно море, като при необходимост ще адаптира своята позиция за възпиране и отбрана, посочва в позицията си Рюте.

#премиерът Румен Радев # Никушор Дан #Марк Рюте #Черно море #сигурност

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