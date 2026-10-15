Рюте след срещата с Румен Радев и Никушор Дан: Засилваме мерките, ако е необходимо

Добра среща с българския министър-председател @RumenRadevPM и румънския президент @NicusorDanRO относно сигурността в Черно море и последните атаки срещу търговското корабоплаване, написа генералният секретар на НАТО Марк Рюте в социалната мрежа Екс.
НАТО засили присъствието си по Източния фланг, включително чрез увеличаване на способностите за противодействие на дронове. НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество със своите съюзници в Черно море, като при необходимост ще адаптира своята позиция за възпиране и отбрана, посочва в позицията си Рюте.
Good meeting with Bulgarian PM @RumenRadevPM and Romanian President @NicusorDanRO about security in the Black Sea & the latest attacks on commercial shipping. NATO has strengthened our posture along the eastern flank including with increasing counter-drone capabilities. NATO will continue to work closely with our Allies in the Black Sea, adjusting our deterrence and defence posture as needed— Mark Rutte (@SecGenNATO) October 15, 2026