Заради сигурността в Черно море: Премиерът Радев и румънският президент се срещат с генералния секретар на НАТО

Премиерът Румен Радев и президентът на Румъния Никушор Дан ще се срещнат в 14.30 ч. с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, за да обсъдят сигурността в Черно море.

Това съобщиха от президентската администрация в Букурещ, съобщава Аджерпрес. Разговорите по време на тристранната среща ще се фокусират върху последните атаки с дронове в Черно море и влошаващата се сигурност в региона.

Добра среща с българския министър-председател @RumenRadevPM и румънския президент @NicusorDanRO относно сигурността в Черно море и последните атаки срещу търговското корабоплаване, написа Рюте в социалната мрежа Екс.

"НАТО засили присъствието си по Източния фланг, включително чрез увеличаване на способностите за противодействие на дронове. НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество със своите съюзници в Черно море, като при необходимост ще адаптира своята позиция за възпиране и отбрана."