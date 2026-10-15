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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Ударите в Черно море са сред основните теми на срещата на върха в Брюксел

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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Снимка: ЕПА/БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Премиерът Румен Радев и президентът на Румъния Никушор Дан проведоха спешна среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Брюксел след новите атаки с дронове в Черно море. След атаките България два кораба бяха поразени и край румънските брегове, този път в териториалните води на НАТО. Ударите по търговски кораби в Черно море са във фокуса и на срещата на върха на лидерите на страните от ЕС в Брюксел.

Ударите в Черно море се превърнаха в една от основните теми на срещата на върха. Малко по-рано днес българският премиер Румен Радев и румънският президент Никушор Дан напуснаха срещата на върха, за да отидат в резиденцията на Марк Рюте, за да обсъдят ситуацията в Черно море. Срещата с Рюте беше поискана от Румъния.

След разговорите с генералния секретар на НАТО премиерът Румен Радев коментира в социалната мрежа Екс, че е получил ясен сигнал от Алианса, че сигурността на Черно море означава и сигурност на Източния фланг. А самият Рюте пък коментира, че при нужда силите на НАТО на Източния фланг ще бъдат адаптирани.

Премиерът Радев благодари на Рюте: Сигурността в Черно море е сигурност за Източния фланг

Марк Рюте: "НАТО засили присъствието си по Източния фланг, включително чрез увеличаване на способностите за противодействие на дронове. НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество със своите съюзници в Черно море, като при необходимост ще коригира своята позиция за възпиране и отбрана."

Преди началото на срещата на върха българският премиер заяви, че страната ни ще поиска мораториум върху ударите срещу търговски кораби в Черно море. Според него все още няма ясни доказателства кой стои точно зад атаките с дронове, но логиката сочи, че това е Москва. Затова, по думите му, трябва да бъдат запазени и отворени дипломатическите канали с Москва и те да бъдат разширявани.

Очаква се европейските лидери да включат и израз на солидарност с България и Румъния в заключенията от срещата в Брюксел.

Премиерът Румен Радев: "Вчера говорих с министър-председателя на Румъния, днес предстои да говоря и с президента, за да излезем с президента на Румъния с обща инициатива пред Съвета на ЕС за подкрепа на усилията на Румъния и България. Мога да включа тук и Турция като натовска държава, да установим Черно море като море, в което да не се нанасят удари по търговски и цивилни кораби. Това е най-важното за нас, защото тази недопустима агресия срещу цивилни кораби трябва да спре. Знаете, че Черно море е не просто зона за сигурност. То е изключително важен стратегически коридор за доставка на храни, торове и енергийни ресурси и милиони хора зависят от тези доставки, особено в уязвими зони като Африка, Близкия изток и така нататък. Така че тези атаки са недопустими."

В началото на срещата премиерът Радев беше попитан и за сделката между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин за износ на дизелово гориво. Радев отговори, че най-големият проблем в момента в Европа са високите цени на горивата и затова оценява всички стъпки, които водят до намаляването им.

#атаки в Черно море #премиерът Румен Радев #румъния #Марк Рюте #Черно море #НАТО

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