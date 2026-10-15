БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Радев: Тези атаки в Черно море по търговски и...
Чете се за: 03:07 мин.
Сигнал за помощ: Още един кораб е бил ударен от дрон в...
Чете се за: 00:57 мин.
Правителството предлага 660 евро минимална работна...
Чете се за: 02:30 мин.
Ваксинационен туризъм срещу грип: Кога ще има ваксини при...
Чете се за: 06:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Сигнал за помощ: Още един кораб е бил ударен от дрон в Румъния

Стилиян Деянов от Стилиян Деянов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Запази

Осем души се считат за изчезнали и се издирват

сигнал помощ един кораб бил ударен дрон румъния
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Днес сутринта в 7:00 часа корабът "Уайн Трейдър", плаващ под флага на Сан Марино, е поискал помощ от румънската брегова охрана след избухване на пожар на борда, където е имало 12-членен екипаж.

Осем души се считат за изчезнали и се издирват. По думите на моряци от друг кораби, намиращи се в близост, корабът е бил ударен от дрон. Румънските власти още не са потвърдили тази информация.

Спасителната мисия продължава. Когато е подал сигнал за тревога, "Уайн Трейдър" се е намирал във водите на Черно море на 13 мили югоизточно от град Сулина, който се намира на входа на делтата на река Дунав и там множество кораби изчакват на рейд, за да навлязат нагоре по течението на реката.

#ударен кораб с дрон #ударен кораб #атака с дрон #румъния

Последвайте ни

ТОП 24

Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива Михайлова
1
Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива...
Акция на ГДБОП срещу злоупотреби със средства по обществени поръчки в Костинброд (СНИМКИ)
2
Акция на ГДБОП срещу злоупотреби със средства по обществени поръчки...
Испания предаде на България инфлуенсъра Стоян Колев
3
Испания предаде на България инфлуенсъра Стоян Колев
Нови удари в Черно море: Търговски кораб е поразен с дронове в румънски териториални води?
4
Нови удари в Черно море: Търговски кораб е поразен с дронове в...
Сигурността в Черно море: Външният министър Велислава Петрова се среща с германския си колега Йохан Вадефул
5
Сигурността в Черно море: Външният министър Велислава Петрова се...
Хладно в четвъртък сутрин с минимални температури между 1° и 8°
6
Хладно в четвъртък сутрин с минимални температури между 1° и...

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
4
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
5
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
6
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър

Още от: Балкани

Премиерът Радев: Тези атаки в Черно море по търговски и цивилни кораби са недопустими
Премиерът Радев: Тези атаки в Черно море по търговски и цивилни кораби са недопустими
Ваксинационен туризъм срещу грип: Кога ще има ваксини при личните лекари и в аптеките у нас? Ваксинационен туризъм срещу грип: Кога ще има ваксини при личните лекари и в аптеките у нас?
Чете се за: 06:30 мин.
В Турция проследяват със сателити миграцията на щъркели В Турция проследяват със сателити миграцията на щъркели
Чете се за: 01:42 мин.
Заради проливните дъждове днешният ден е научебен в Истанбул, въведена е забрана за двуколесни превозни средства Заради проливните дъждове днешният ден е научебен в Истанбул, въведена е забрана за двуколесни превозни средства
Чете се за: 02:20 мин.
Втора нощ на сблъсъци в Албания: Протестиращите подпалиха Министерството на образованието Втора нощ на сблъсъци в Албания: Протестиращите подпалиха Министерството на образованието
Чете се за: 00:30 мин.
Румънските власти разследват атаката с дронове срещу търговски кораб в Черно море Румънските власти разследват атаката с дронове срещу търговски кораб в Черно море
Чете се за: 03:10 мин.

Водещи новини

Сигнал за помощ: Още един кораб е бил ударен от дрон в Румъния
Сигнал за помощ: Още един кораб е бил ударен от дрон в Румъния
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Премиерът Радев: Тези атаки в Черно море по търговски и цивилни кораби са недопустими Премиерът Радев: Тези атаки в Черно море по търговски и цивилни кораби са недопустими
Чете се за: 03:07 мин.
Политика
Румънските власти разследват атаката с дронове срещу търговски кораб в Черно море Румънските власти разследват атаката с дронове срещу търговски кораб в Черно море
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Правителството предлага 660 евро минимална работна заплата от 1 януари 2027 година Правителството предлага 660 евро минимална работна заплата от 1 януари 2027 година
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Ваксинационен туризъм срещу грип: Кога ще има ваксини при личните...
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Украйна благодари на България за спасяването на моряците от...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Заседание на ВСС: Гласуват кой да бъде новият и.ф. главен прокурор
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
ЦИК ще генерира хеш кода за машинното гласуване на вота на 25 октомври
Чете се за: 00:42 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ