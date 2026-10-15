Сигнал за помощ: Още един кораб е бил ударен от дрон в Румъния

Днес сутринта в 7:00 часа корабът "Уайн Трейдър", плаващ под флага на Сан Марино, е поискал помощ от румънската брегова охрана след избухване на пожар на борда, където е имало 12-членен екипаж.

Осем души се считат за изчезнали и се издирват. По думите на моряци от друг кораби, намиращи се в близост, корабът е бил ударен от дрон. Румънските власти още не са потвърдили тази информация.

Спасителната мисия продължава. Когато е подал сигнал за тревога, "Уайн Трейдър" се е намирал във водите на Черно море на 13 мили югоизточно от град Сулина, който се намира на входа на делтата на река Дунав и там множество кораби изчакват на рейд, за да навлязат нагоре по течението на реката.