Правителството предлага 660 евро минимална работна заплата от 1 януари 2027 година. Проектът на постановление на Министерския съвет е публикуван в Портала за обществени консултации.

Размерът от 660 евро е с 12,80 евро по-нисък от най-високия възможен от 672,80 евро, за който министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова каза по-рано през годината.

Ако предложението се приеме, минималната работна заплата ще бъде увеличена с 39,80 евро или с 6,4% спрямо размера ѝ от 620,20 евро през 2026 г. Увеличението на минималната работна заплата ще допринесе за стимулиране активността на пазара на труда, за нарастване на най-ниското възнаграждение за положен труд на заетите лица, за намаляване на неравенството в доходите и бедността, за повишаване на покупателната способност и жизненото равнище на населението, посочват от Министерството на труда и социалната политика.

Минималната месечна работна заплата е при нормална продължителност на работното време от осем часа и при петдневна работна седмица. Минималната часова работна заплата е 3,98 евро.

Срокът за обществено обсъждане ще бъде две седмици – до 28 октомври. По-краткият срок за провеждане на обществени консултации е свързан с необходимостта от своевременно приемане на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на минималната работна заплата за страната за 2027 г., което се налага във връзка с планирането и прогнозирането на необходимите разходи в рамките на бюджетната процедура за разработване на проекта на Закона за държавния бюджет за 2027 г., обясняват от ведомството.

Със свое решение вчера правителството определи реда и начина на определяне на минималната работна заплата. Новите разпоредби предвиждат всяка година до 15 август правителството да определя размера на най-ниското основно месечно възнаграждение за труд за следващата година в диапазон с долна и горна граница.