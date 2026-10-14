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Одобрени са редът и начинът за определяне на минималната работна заплата

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Определяне на минималната заплата
Снимка: БТА
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Минималната работна заплата в страната ще се определя от Министерския съвет по социално-икономически критерии след преговори между национално представителните организации на синдикатите и на работодателите. Това предвиждат промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, които бяха одобрени от кабинета, съобщиха от правителствената пресслужба.

С нормативния акт се регламентира редът и начинът за определяне на минималната заплата и за оценката на нейната адекватност

Новите разпоредби предвиждат всяка година до 15 август правителството да определя размера на най-ниското основно месечно възнаграждение за труд за следващата година в диапазон с долна и горна граница. Долната граница ще е размерът на минималната работна заплата за текущата година, а горната ще се определя въз основа на формула, включваща претеглените стойности на показатели по четири критерия, определени в Кодекса на труда. Това са покупателната способност на минималната работна заплата за страната, като се взема предвид издръжката на живот; общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение; темпът на растеж на работните заплати и дългосрочните равнища на производителността на труда в страната. Показателите ще се определят въз основа на официални данни, предоставени от НСИ.

Редът за определяне на минималната работна заплата за всяка година включва преговори между синдикалните и работодателските организации. Министерският съвет ще определя нейния размер, като взема предвид доклада на социалните партньори.

Регламентира се и ред за извършване на оценка на адекватността на минималната работна заплата. Оценката ще се извършва на всеки три години от комисия с участието на социалните партньори. Тя ще се прави по две референтни стойности - 60% от брутната медианна работна заплата и размера на издръжката на живот за предходната година.

Чрез промените ще се постигне по-добър баланс между социалните и икономическите функции на минималната заплата. Определя се и ясен начин за изчисляване на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд.

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