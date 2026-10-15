БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

На прага на зимата: В Русе подменят безплатно старите печки на дърва и въглища

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
A+ A-
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Запази

До 3346 домакинства могат да се възползват от проекта за по-екологично отопление

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

С наближаването на зимата в Русе продължава безплатната подмяна на старите отоплителни уреди, които замърсяват въздуха. Проектът дава възможност на хиляди домакинства да заменят печките си на дърва и въглища с по-съвременни решения – климатици, отоплителни устройства на пелети и фотоволтаични системи за собствено потребление.

Проверка на екипа ни показва, че голяма част от жителите на Русе и региона вече са се подготвили за предстоящия зимен сезон. Цените на основните горива обаче остават важен фактор за семейните бюджети. Цената на най-продаваните дърва в Русенско в момента варира между 75 и 85 евро за кубик, като, разбира се, тази стойност зависи от това дали дървесината е нацепена и дали в цената е включена доставка. Цената на най-продаваните пелети пък варира между 240 и 495 евро за тон.

Част от потребителите купуват гориво на по-малки количества, вместо да се запасяват за целия зимен сезон, както са правили през предишни години. Други търсят решение в по-новите технологии и възможността да подменят старите си отоплителни уреди безплатно.

Условията за участие в проекта разясни в "Денят започва" Йоана Вълева, директор на дирекция "Екология и зелена градска среда" към Община Русе:

"Лицата, които подават документи за участие в проекта, първо трябва да са собственици или съсобственици на съответния жилищен имот. Също така трябва задължително да се отопляват на дърва и въглища, на твърдо гориво към момента. Имотът трябва да попада в регулационните строителни граници на населените места на територията на Община Русе. Също така имотът трябва задължително да е с жилищно предназначение."

По проекта се предоставят климатици, отоплителни устройства на пелети, радиатори и фотоволтаични системи за собствено потребление. За последните обаче има допълнително условие – те са достъпни само за енергийно бедни домакинства или за такива, които получават целева помощ за отопление през зимния сезон съгласно регистъра на Министерството на труда и социалната политика.

Според разясненията на общината за един имот могат да бъдат предоставени до три климатика, независимо от мощността им, до три топловъздушни камини на пелети, един котел на пелети или една камина с водна риза, както и до три радиатора.

Вълева подчертава, че след подаването на заявлението специалисти извършват оглед на всяко домакинство. Те преценяват каква мощност на отоплителните уреди ще бъде подходяща според особеностите на жилището. От общината уточняват още, че кандидатстването за котли отново ще бъде възможно от 20 октомври. Допълнителна информация ще бъде публикувана на сайта на общината.

В русенското село Просена живеят около 500 души. За да се топлят през зимата повечето от тях разчитат на печките на дърва. Макар да не биха ги заменили с друг вид отопление, хората признават, че уредите им са стари и се нуждаят от подмяна.

Пламен Христов: "Паля за момента една печка имам и тя не става, напукана и с нея се поддържам. Надявам се на поне един климатик."

Теменужка Ганчева: "Да ми подменят печката на твърдо гориво. Климатикът е хубаво, чисто, но като угасне токът, на село често гасне токът и печката трябва да се поддържа. Иначе на пелети не, доста скъпичко ще ми излезе на пелети."

Цветанка Константинова: "На дърва също и не го бих сменила. Самата топлина е съвсем различна от печката и климатика."

Ралица Петрова: "По принцип отоплението е по-добро и на пелети спрямо климатика. Алтернатива с ток имам, ако нещо стане мога да си пусна климатика."

Други обаче търсят решението в по-съвременните технологии. По думите им отоплението с климатици, пелети или фотоволтаични системи може да бъде по-икономична алтернатива, която да облекчи значително семейния бюджет през студените месеци.

Стоил Георгиев: "Мисля, че по-екологично и чисто ще бъде и по-евтино. За нас по-вързастните вече ще е по-изгодо да е на климатик, по-евтино и по-лесно, че вече не можем да цепим дърва, болни сме. За някои хора по-лесно, за други по-трудно. Според финансиите."

В едно хората са единодушни – искат по-чист въздух, по-малко вредни емисии и по-евтино отопление през зимата.

снимки: БНТ

Разяснителната кампания за безплатната подмяна на отоплителните уреди в Русенско продължава до края на октомври.

Вижте повече в прякото включване на Пламенка Тонева от Русе

#отопление на дърва #печки на твърдо гориво #Русе #твърдо гориво #пелети #климатици

Последвайте ни

ТОП 24

Внезапна повреда на военен джип доведе до катастрофа с две коли край Пловдив (СНИМКИ)
1
Внезапна повреда на военен джип доведе до катастрофа с две коли...
Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива Михайлова
2
Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива...
Акция на ГДБОП срещу злоупотреби със средства по обществени поръчки в Костинброд (СНИМКИ)
3
Акция на ГДБОП срещу злоупотреби със средства по обществени поръчки...
Испания предаде на България инфлуенсъра Стоян Колев
4
Испания предаде на България инфлуенсъра Стоян Колев
Премиерът Радев: Показахме, че България има способности за бързи и навременни действия
5
Премиерът Радев: Показахме, че България има способности за бързи и...
Испанският крал Фелипе VI с историческо посещение в Сеута
6
Испанският крал Фелипе VI с историческо посещение в Сеута

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
4
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
5
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
6
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...

Още от: Екология

Мръсен въздух в Провадия: Хората се оплакват от обгазяване и неприятни миризми
Мръсен въздух в Провадия: Хората се оплакват от обгазяване и неприятни миризми
Трета проверка на морските води за замърсяване след атаките с дронове в Черно море Трета проверка на морските води за замърсяване след атаките с дронове в Черно море
Чете се за: 01:22 мин.
Набезите на мечки не стихват в родопското село Гьоврен Набезите на мечки не стихват в родопското село Гьоврен
Чете се за: 04:10 мин.
33,7 градуса на сянка измериха в Русе 33,7 градуса на сянка измериха в Русе
Чете се за: 00:22 мин.
Глобалното затопляне: Застрашена е циркулацията на теченията в Атлантическия океан Глобалното затопляне: Застрашена е циркулацията на теченията в Атлантическия океан
Чете се за: 02:30 мин.
Премахват опасни дървета в парковете на Пловдив Премахват опасни дървета в парковете на Пловдив
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Румънските власти разследват атаката с дронове срещу търговски кораб в Черно море
Румънските власти разследват атаката с дронове срещу търговски...
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Украйна благодари на България за спасяването на моряците от търговския кораб "Челси-3" Украйна благодари на България за спасяването на моряците от търговския кораб "Челси-3"
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Конвои за търговските кораби в Черно море: възможна ли е по-добра защита от атаките с дронове? Конвои за търговските кораби в Черно море: възможна ли е по-добра защита от атаките с дронове?
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Среща на върха: Европейските лидери се събират в Брюксел Среща на върха: Европейските лидери се събират в Брюксел
Чете се за: 01:22 мин.
По света
На прага на зимата: В Русе подменят безплатно старите печки на...
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Пороят в Истанбул: 14-годишно дете загина при токов удар, стъпвайки...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Какви са очакванията за „Евровизия 2027“?
Чете се за: 04:55 мин.
Евровизия
Хладно в четвъртък сутрин с минимални температури между 1° и...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ