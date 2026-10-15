На прага на зимата: В Русе подменят безплатно старите печки на дърва и въглища

С наближаването на зимата в Русе продължава безплатната подмяна на старите отоплителни уреди, които замърсяват въздуха. Проектът дава възможност на хиляди домакинства да заменят печките си на дърва и въглища с по-съвременни решения – климатици, отоплителни устройства на пелети и фотоволтаични системи за собствено потребление.

Проверка на екипа ни показва, че голяма част от жителите на Русе и региона вече са се подготвили за предстоящия зимен сезон. Цените на основните горива обаче остават важен фактор за семейните бюджети. Цената на най-продаваните дърва в Русенско в момента варира между 75 и 85 евро за кубик, като, разбира се, тази стойност зависи от това дали дървесината е нацепена и дали в цената е включена доставка. Цената на най-продаваните пелети пък варира между 240 и 495 евро за тон.

Част от потребителите купуват гориво на по-малки количества, вместо да се запасяват за целия зимен сезон, както са правили през предишни години. Други търсят решение в по-новите технологии и възможността да подменят старите си отоплителни уреди безплатно.

Условията за участие в проекта разясни в "Денят започва" Йоана Вълева, директор на дирекция "Екология и зелена градска среда" към Община Русе:

"Лицата, които подават документи за участие в проекта, първо трябва да са собственици или съсобственици на съответния жилищен имот. Също така трябва задължително да се отопляват на дърва и въглища, на твърдо гориво към момента. Имотът трябва да попада в регулационните строителни граници на населените места на територията на Община Русе. Също така имотът трябва задължително да е с жилищно предназначение."

По проекта се предоставят климатици, отоплителни устройства на пелети, радиатори и фотоволтаични системи за собствено потребление. За последните обаче има допълнително условие – те са достъпни само за енергийно бедни домакинства или за такива, които получават целева помощ за отопление през зимния сезон съгласно регистъра на Министерството на труда и социалната политика.

Според разясненията на общината за един имот могат да бъдат предоставени до три климатика, независимо от мощността им, до три топловъздушни камини на пелети, един котел на пелети или една камина с водна риза, както и до три радиатора.

Вълева подчертава, че след подаването на заявлението специалисти извършват оглед на всяко домакинство. Те преценяват каква мощност на отоплителните уреди ще бъде подходяща според особеностите на жилището. От общината уточняват още, че кандидатстването за котли отново ще бъде възможно от 20 октомври. Допълнителна информация ще бъде публикувана на сайта на общината.

В русенското село Просена живеят около 500 души. За да се топлят през зимата повечето от тях разчитат на печките на дърва. Макар да не биха ги заменили с друг вид отопление, хората признават, че уредите им са стари и се нуждаят от подмяна.

Пламен Христов: "Паля за момента една печка имам и тя не става, напукана и с нея се поддържам. Надявам се на поне един климатик." Теменужка Ганчева: "Да ми подменят печката на твърдо гориво. Климатикът е хубаво, чисто, но като угасне токът, на село често гасне токът и печката трябва да се поддържа. Иначе на пелети не, доста скъпичко ще ми излезе на пелети." Цветанка Константинова: "На дърва също и не го бих сменила. Самата топлина е съвсем различна от печката и климатика." Ралица Петрова: "По принцип отоплението е по-добро и на пелети спрямо климатика. Алтернатива с ток имам, ако нещо стане мога да си пусна климатика."

Други обаче търсят решението в по-съвременните технологии. По думите им отоплението с климатици, пелети или фотоволтаични системи може да бъде по-икономична алтернатива, която да облекчи значително семейния бюджет през студените месеци.

Стоил Георгиев: "Мисля, че по-екологично и чисто ще бъде и по-евтино. За нас по-вързастните вече ще е по-изгодо да е на климатик, по-евтино и по-лесно, че вече не можем да цепим дърва, болни сме. За някои хора по-лесно, за други по-трудно. Според финансиите."

В едно хората са единодушни – искат по-чист въздух, по-малко вредни емисии и по-евтино отопление през зимата.

снимки: БНТ

Разяснителната кампания за безплатната подмяна на отоплителните уреди в Русенско продължава до края на октомври.

Вижте повече в прякото включване на Пламенка Тонева от Русе