БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Мръсен въздух в Провадия: Хората се оплакват от обгазяване и неприятни миризми

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деян Михайлов
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Запази
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Жители на Провадия се оплакаха, че заводът за биодизел в града изпуска в атмосферата прахови частици и неприятни миризми. Хората се притесняват за здравето си заради въздуха, който дишат, и питат кога властите ще им обърнат внимание.

Свилена Олбрих Вебер живее на метри от инсталацията за биодизел в Провадия.

Свилена Олбрих Вебер: “Това е непрекъснато обгазяване, непрекъснато прахови частици във въздуха. Не можем да седнем навън, не можем да прострем пране, не може да се отвори прозорец, защото това нещо непрекъснато пада.”

От предприятието казаха за БНТ, че отговарят на 190 изисквания за опазване на околната среда. В завода се работи с биопродукти и емисиите, които се отделят са контролирани, а котлите им работят единствено с природен газ и със слънчогледови люспи. Емисиите от изгарянето им минават през съществуващите пречиствателни съоръжения.

Свилена Олбрих Вебер: “Навсякъде прах, навсякъде е черен, мазен филм по абсолютно всичко. Това е ежедневие за нас. Това не е здравословно, тук са повечето възрастни хора, хора със здравословни проблеми.”

Димитър Куцаров: “Обгазяването зависи накъде духа вятърът, както казват хората. Когато духне към града обгазяването е доста сериозно, особено вечер се оплакват хората, че след 22 ч. Около 300 тона на денонощие произвеждат биодизел.”

От фирмата съобщиха, че работят по мащабен инвестиционен проект за подмяна на пречиствателните системи. През септември е избран български изпълнител, а общата стойност на инвестицията надхвърля 2 милиона евро. Работата по проекта вече е започнала.

Димо Димов, кмет на Провадия: Община Провадия е задействала още предходния месец искане към РИОСВ, с което да поканим независима лаборатория, която да направи измервания, така че общинската администрация и аз да сме сигурни, има ли замърсяване или не в града. Работни места да, но не и за сметка на гражданите. Поискали сме информация от ръководството на предприятието.”

Във варненската екоинспекция има подаден сигнал за проблема. При проверката им на място не са установени миризми извън границите на инсталацията за биодизел. На завода обаче са наложени две наказателни постановления за изпускане в атмосферния въздух на емисии с наднормени концентрации на прах, има наложени и ежемесечни парични глоби.

#мръсен въздух #обгазяване #Провадия

Последвайте ни

ТОП 24

Внезапна повреда на военен джип доведе до катастрофа с две коли край Пловдив (СНИМКИ)
1
Внезапна повреда на военен джип доведе до катастрофа с две коли...
Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива Михайлова
2
Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива...
Акция на ГДБОП срещу злоупотреби със средства по обществени поръчки в Костинброд (СНИМКИ)
3
Акция на ГДБОП срещу злоупотреби със средства по обществени поръчки...
Испания предаде на България инфлуенсъра Стоян Колев
4
Испания предаде на България инфлуенсъра Стоян Колев
Премиерът Радев: Показахме, че България има способности за бързи и навременни действия
5
Премиерът Радев: Показахме, че България има способности за бързи и...
Испанският крал Фелипе VI с историческо посещение в Сеута
6
Испанският крал Фелипе VI с историческо посещение в Сеута

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
4
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
5
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
6
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...

Още от: Екология

Трета проверка на морските води за замърсяване след атаките с дронове в Черно море
Трета проверка на морските води за замърсяване след атаките с дронове в Черно море
Набезите на мечки не стихват в родопското село Гьоврен Набезите на мечки не стихват в родопското село Гьоврен
Чете се за: 04:10 мин.
33,7 градуса на сянка измериха в Русе 33,7 градуса на сянка измериха в Русе
Чете се за: 00:22 мин.
Глобалното затопляне: Застрашена е циркулацията на теченията в Атлантическия океан Глобалното затопляне: Застрашена е циркулацията на теченията в Атлантическия океан
Чете се за: 02:30 мин.
Премахват опасни дървета в парковете на Пловдив Премахват опасни дървета в парковете на Пловдив
Чете се за: 02:45 мин.
Мръсният въздух пречи на пчелите да разпознават аромата на цветята Мръсният въздух пречи на пчелите да разпознават аромата на цветята
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

Румънските власти разследват атаката с дронове срещу търговски кораб в Черно море
Румънските власти разследват атаката с дронове срещу търговски...
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Украйна благодари на България за спасяването на моряците от търговския кораб "Челси-3" Украйна благодари на България за спасяването на моряците от търговския кораб "Челси-3"
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Среща на върха: Европейските лидери се събират в Брюксел Среща на върха: Европейските лидери се събират в Брюксел
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Хладно в четвъртък сутрин с минимални температури между 1° и 8° Хладно в четвъртък сутрин с минимални температури между 1° и 8°
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Тройно поскъпнаха застраховките за кораби и товари след атаките в...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Пороят в Истанбул: 14-годишно дете загина при токов удар, стъпвайки...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Защо хранителните продукти във Видин са по-скъпи, отколкото в София?
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Какви са очакванията за „Евровизия 2027“?
Чете се за: 04:55 мин.
Евровизия
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ