Мръсен въздух в Провадия: Хората се оплакват от обгазяване и неприятни миризми

Жители на Провадия се оплакаха, че заводът за биодизел в града изпуска в атмосферата прахови частици и неприятни миризми. Хората се притесняват за здравето си заради въздуха, който дишат, и питат кога властите ще им обърнат внимание.

Свилена Олбрих Вебер живее на метри от инсталацията за биодизел в Провадия.

Свилена Олбрих Вебер: “Това е непрекъснато обгазяване, непрекъснато прахови частици във въздуха. Не можем да седнем навън, не можем да прострем пране, не може да се отвори прозорец, защото това нещо непрекъснато пада.”

От предприятието казаха за БНТ, че отговарят на 190 изисквания за опазване на околната среда. В завода се работи с биопродукти и емисиите, които се отделят са контролирани, а котлите им работят единствено с природен газ и със слънчогледови люспи. Емисиите от изгарянето им минават през съществуващите пречиствателни съоръжения.

Свилена Олбрих Вебер: “Навсякъде прах, навсякъде е черен, мазен филм по абсолютно всичко. Това е ежедневие за нас. Това не е здравословно, тук са повечето възрастни хора, хора със здравословни проблеми.” Димитър Куцаров: “Обгазяването зависи накъде духа вятърът, както казват хората. Когато духне към града обгазяването е доста сериозно, особено вечер се оплакват хората, че след 22 ч. Около 300 тона на денонощие произвеждат биодизел.”

От фирмата съобщиха, че работят по мащабен инвестиционен проект за подмяна на пречиствателните системи. През септември е избран български изпълнител, а общата стойност на инвестицията надхвърля 2 милиона евро. Работата по проекта вече е започнала.

Димо Димов, кмет на Провадия: Община Провадия е задействала още предходния месец искане към РИОСВ, с което да поканим независима лаборатория, която да направи измервания, така че общинската администрация и аз да сме сигурни, има ли замърсяване или не в града. Работни места да, но не и за сметка на гражданите. Поискали сме информация от ръководството на предприятието.”

Във варненската екоинспекция има подаден сигнал за проблема. При проверката им на място не са установени миризми извън границите на инсталацията за биодизел. На завода обаче са наложени две наказателни постановления за изпускане в атмосферния въздух на емисии с наднормени концентрации на прах, има наложени и ежемесечни парични глоби.