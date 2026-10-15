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Хладно в четвъртък сутрин с минимални температури между 1° и 8°

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В четвътък сутринта ще бъде хладно с минимални температури между 1° и 8°, в София – около 3°. През деня ще бъде предимно слънчево, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северозапад, предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, в района на София – около 14°.

И по Черноморието в сутрешните часове ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността от север ще се увеличава. Ще духа силен северен вятър, който след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат 16° - 18°. Температурата на морската вода е 19° - 20°. Вълнението на морето ще бъде 3 - 4 бала.

В планините преди пладне ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността ще се увеличава и около Стара планина ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен, а по високите части и силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.

В петък времето ще бъде облачно, на много места ще има валежи от дъжд, в планините над 1300 метра – от сняг. С усилване на вятъра от север ще проникне още една порция студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, а максималните – между 10° и 15°.

През почивните дни ще духа умерен, в Дунавската равнина и временно силен северозападен вятър. Облачността ще е променлива, в събота – по-често значителна, а в неделя ще има по-продължителни разкъсвания и намаления.

В събота все още на места, главно в Източна България ще има валежи, а в неделя – ще е без съществени валежи. Ще се задържи хладно с минимални температури между 2° и 7° и максимални – между 11° и 16°, а през втория ден дневните температури слабо ще се повишат.

В началото на следващата седмица облачността отново ще се вплътни, но вероятността за валежи е малка. Температурите още малко ще се повишат.

#ниски минимални температури #Прогноза за времето, #застудяване #новини в Метрото

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