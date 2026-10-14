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Зеленски в Лондон: Украинският президент получи силна подкрепа

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Зеленски в Лондон: Украинският президент получи силна подкрепа
Снимка: БТА
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Президентът на Украйна Володимир Зеленски получи силна подкрепа в Лондон, където се срещна с премиера Анди Бърнам и крал Чарлз. Зеленски пристигна във Великобритания след поредната нощ на тежки руски атаки и часове след като Украйна обвини компанията SpaceX на Илон Мъск заради ограничените услуги на сателитната система Starlink. Ограниченията на скоростта са довели до провал на мисии на украинската армия и са възпрепятствали задействането на сигналите за въздушна тревога, твърди съветник на Зеленски. Президентът заяви, че съжалява.

Украинският лидер коментира, че все още разчита на партньорството си със Съединените щати. Анди Бърнам обяви планираната доставка на ракети „земя-въздух“ на стойност 45 милиона паунда, предназначени за поразяване на руски дронове с реактивен двигател.

#Крал Чарлз #Анди Бърнам #Володимир Зеленски #Украйна #Великобритания

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