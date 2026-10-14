По-бавната скорост на "Старлинк" провали мисии на украинската армия и забави сигналите за въздушна тревога

Ограничения на скоростта на терминалите на "Старлинк" доведе до провал на мисии на украинската армия и възпрепятства задействането на сигналите за въздушна тревога. Информацията е на съветник на президента Володимир Зеленски, по-късно потвърдена и от украински военни.

Няма официален коментар от СпейсЕкс на американския милиардер Илон Мъск, която управлява "Старлинк". Жертвите от поредната руска атака само в Киев са 5, ранените са десетки. Без ток са над 600 хиляди души.

Така изглежда поредната поразена от руска ракета жилищна сграда в предградие на Киев. Втора поредна нощ експлозиите са факт преди обявяването на въздушна тревога. Причината - компанията на Илън Мъск "СпейсЕкс", вероятно е ограничила достъпа достъпа до "Старшийлд" – "военния пакет" от услуги на "Старлинк".

Серхий Бескрестнов, съветник на украинския президент: "На практика, със своите действия партньорите ни лишават от една от малкото възможности да защитим страната от реактивните „Шахеди"."

Новите поколения дронове и прехващачи летят със скорост средно 200-300 км/ч, при наложеното ограничение, работата им на практика не е възможна, обясняват експерти. Само преди дни Мъск критикува украиснкия президент за ударите по руските нефтопреработвателни заводи. Не знаем дали "Старлинк" е бил ограничен за Украйна, заявиха от Кремъл.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Не сме чули официални изявления от компанията на Мъск, не сме чули и представители на киевския режим по темата. Но сме чули думите на Тръмп, че помощта продължава."

Руските атаки през изминалата нощ са директно насочени срещу критична инфраструктура, която попада в обхвата на обявеното от Доналд Тръмп енергийно примирие.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Ударът беше напълно преднамерен и демонстративен по мащаба си – Русия никога досега не е проявявала толкова демонстративно неуважение към Съединените щати. Русия не смята изявленията на американския президент за достатъчно решителни."

По-рано от Кремъл заявиха, че по отношение на енергийното примирие, нищо не е конкретизирано и уточненията продължават.

Най-малко 600 хиляди души са без ток в следствие на десетките изстреляни ракети и дронове.

От Киев отново обявиха, че не успяват да прехванат балистичните ракети, защото не получават разузнавателни данни. Това беше отречено от Доналд Тръмп. Украинският президент Володимир Зеленски е на посещение в Лондон, където се очаква да получи още военна помощ.