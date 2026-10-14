Какви са щетите след силния вятър в Сливенско?

Тежко е състоянието на мъжа, ударен от паднал клон в Сливен заради силния вятър. Ураганните пориви обърнаха и камиони в Старозагорско и Сливенско.

Вятър със скорост над 70 км/ч е повалил клона, ударил 35-годишен мъж в центъра на Сливен.

Стефан Радев, кмет на Сливен: „Състоянието му е тежко, но няма пряка опасност за живота му. Продължава да се работи с него.“

Местната власт предупреди хората да не ходят в градските паркове.

Стефан Радев, кмет на Сливен: „Да избягват по възможност днес да стоят под големи дървета.“

Два автомобила са със щети от паднали клони, а екипи на общината обезопасяват рисковите участъци.

Веселина Казакова, директор на общинското предприятие „Озеленяване и паркове“: „Тук, в централната градска част, огромно дърво е паднало пред парк „Сините камъни“. В „Даме Груев“ имаме едно дърво, което сме обезопасили с ленти, защото в момента не успяваме да го обработим.“

Вятърът отнесе и стъклена врата на магазин в центъра на града.

Ваня, собственик на магазин: „Чакам я да дойде в магазина.“

Проблеми заради силния вятър имаше и в Стара Загора. Поривите обърнаха тежкотоварни камиони на Подбалканския път край Мъглиж и край сливенските села Оризаре и Калояново. Пострадали няма, но хората в село Енина останаха без ток.

По темата работи Стоян Радев