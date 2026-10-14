Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива Михайлова

На 13 октомври в 19.38 ч. в Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ - МВР е получено съобщение от „Интерпол“ - Скопие с искане за международно издирване с арест и екстрадиция на Ива Михайлова - българска гражданка и гражданка на Република Северна Македония.

В съобщението е уточнено, че Михайлова е подсъдима за нарушаване на правилата за движение (престъпление, наказуемо съгласно чл. 300 от НК на Република Северна Македония) и срещу нея е издадена заповед за арест от Съда в Кочани от същата дата – 13 октомври 2026 г.

Към настоящия момент няма издаден червен бюлетин за Михайлова. От страна на българските власти не са предприети действия по установяване местонахождението на лицето на територията на България.

Според чл. 25, ал. 4 от Конституцията на Република България „Гражданин на Република България не може да бъде предаден на друга държава или на международен съд за целите на наказателно преследване, освен ако това е предвидено в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България.“

Според чл. 6, ал. 1а от Европейската конвенция за екстрадиция: „Всяка договаряща страна има право да откаже екстрадицията на свои граждани.“.

Проверка на „По света и у нас“ в сайта на Интерпол показва, че Ива Михайлова не фигурира сред лицата, обявени за издирване с червен бюлетин по искане на Северна Македония.