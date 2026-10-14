БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Ще представим Бюджет 2027 навреме, с фокус...
Чете се за: 06:32 мин.
Подновиха издирването на оцелели моряци от атакувания с...
Чете се за: 00:52 мин.
Марихуана за над 1,8 млн. евро откриха сред товар с...
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

КАЗУСЪТ НА ИВА МИХАЙЛОВА ОТ КОЧАНИ

Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива Михайлова

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Запази
делото ива михайлова изненадващ допълнителен разпит съдебен медик съмнение укриване доказателства международна експертиза
Слушай новината

На 13 октомври в 19.38 ч. в Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ - МВР е получено съобщение от „Интерпол“ - Скопие с искане за международно издирване с арест и екстрадиция на Ива Михайлова - българска гражданка и гражданка на Република Северна Македония.

В съобщението е уточнено, че Михайлова е подсъдима за нарушаване на правилата за движение (престъпление, наказуемо съгласно чл. 300 от НК на Република Северна Македония) и срещу нея е издадена заповед за арест от Съда в Кочани от същата дата – 13 октомври 2026 г.

Към настоящия момент няма издаден червен бюлетин за Михайлова. От страна на българските власти не са предприети действия по установяване местонахождението на лицето на територията на България.

Според чл. 25, ал. 4 от Конституцията на Република България „Гражданин на Република България не може да бъде предаден на друга държава или на международен съд за целите на наказателно преследване, освен ако това е предвидено в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България.“

Според чл. 6, ал. 1а от Европейската конвенция за екстрадиция: „Всяка договаряща страна има право да откаже екстрадицията на свои граждани.“.

Проверка на „По света и у нас“ в сайта на Интерпол показва, че Ива Михайлова не фигурира сред лицата, обявени за издирване с червен бюлетин по искане на Северна Македония.

#случаят с Ива Михайлова #издирване

Водещи новини

Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива Михайлова
Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Румен Радев: Ще представим Бюджет 2027 навреме, с фокус върху заплати и пенсии Румен Радев: Ще представим Бюджет 2027 навреме, с фокус върху заплати и пенсии
Чете се за: 06:32 мин.
У нас
Велислава Петрова в Берлин: Необходими са общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море Велислава Петрова в Берлин: Необходими са общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Акция на ГДБОП срещу злоупотреби със средства по обществени поръчки в Костинброд (СНИМКИ) Акция на ГДБОП срещу злоупотреби със средства по обществени поръчки в Костинброд (СНИМКИ)
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Подновиха издирването на оцелели моряци от атакувания с дрон кораб...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Корабът „Ейбъл“ напусна българската изключителна...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Войната в Украйна: В Киев е ударена енергийна инфраструктура, 600...
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Силният вятър преобърна камион в района на Мъглиж (СНИМКИ)
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ