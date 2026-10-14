Велислава Петрова в Берлин: Необходими са общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море

Необходими са общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море и за прекратяване на нападенията срещу търговски плавателни съдове, каза министърът на външните работи Велислава Петрова след срещата си с германския си колега Йохан Вадефул в Берлин. Войната в Украйна и нападенията с дронове в Черно море са били сред темите на разговор на двамата дипломати:

Велислава Петрова, министър на външните работи: "Отново станахме свидетели на атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Произходът на дроновете и обстоятелствата около атаките трябва да бъдат изяснени. Необходимо е заедно да работим по въвеждането на мораториум върху нападенията срещу търговски кораби - въпрос, който засяга всички държави в региона. Защитата на цивилните екипажи и свободата на корабоплаването в Черно море трябва да бъдат приоритет."

Сигурността в Черно море е неразривно свързана със сигурността на Европа като цяло, допълни Петрова. Тя допълни, че за България е важно Черноморския център за морска сигурност, съвместна инициатива на София и Букурещ, да започне да действа:

Велислава Петрова, министър на външните работи: "Споделих пред моя колега, че ценим продължаващия ангажимент и подкрепата на Германия за развитието на Черноморския център за морска сигурност, който България и Румъния домакинстват съвместно и който има центрове във Варна и Констанца. Непосредственият ни приоритет е Центърът да започне да функционира и да укрепва устойчивостта, да подобрява морското наблюдение и оценката на обстановката и да защитава критичната инфраструктура. Регионалните инициативи трябва да допълват, а не да заместват силното и устойчиво присъствие на НАТО в Черно море."

Събитията от последните дни още веднъж подчертават колко наложително е постигането на мирно решение на войната в Украйна, каза още първият ни дипломат. В координация със Съединените щати и Украйна Европейският съюз трябва да играе по-активна роля в бъдещия мирен процес, който да допринесе за сигурността на европейския континент, каза още Велислава Петрова.

Двамата министри са обсъдили още и сътрудничеството в областта на отбраната и сигурността.

Велислава Петрова, министър на външните работи: "Оценяваме подкрепата на Германия за укрепване на отбранително-промишления и технологичния капацитет на България, както и на оперативните способности на въоръжените ни сили. Участието на България в Европейската инициатива "Небесен щит" допринася за укрепването на европейския стълб на интегрираната противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО. Изграждането на по-силна европейска отбранителна индустрия в рамките на Алианса е в общ интерес."

Обменени са и мнения за бъдещето на Европейския съюз, включително за разширяването и следващата Многогодишна финансова рамка.