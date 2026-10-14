Румен Радев: Ще представим Бюджет 2027 навреме, с фокус върху заплати и пенсии

Бюджет 2027 не предлага лесни решения, заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание.

Румен Радев, министър-председател: „Бюджет 27 не предлага лесни решения. Но ние обещаваме нещо по-важно. Обещаваме посока. Обещаваме финанси, които се връщат към равновесие, държава, която харчи и инвестира разумно. И най-вече данъчна система, която запазва конкурентоспособност, и страна, която инвестира в най-важния си капитал – хората.“

Министерския съвет ще вземем решение за изпращане в Европейската комисия и в Еврогрупата бюджетен план за 2027 година, съгласно установените процедури, допълни още той.

Румен Радев, министър-председател: „Също така предвиждаме да увеличим капацитета на нашите консулски служби и търговско-икономически представителства в чужбина, защото нашият бизнес трябва да изнася и ние трябва да му помагаме. Залагаме също така на повече безопасност и по-добри условия за населението.“

Премиерът обяви, че сред приоритетите са още повишаването на пътната безопасност, придобиването на самолети за борба с пожарите, въвеждането на дистанционен мониторинг на язовирите и внедряването на антидрон системи и системи за противовъздушна отбрана.

Румен Радев, министър-председател: „Инвестираме в пътната безопасност, ще придобием и нови самолети за борба с пожарите. Залагаме и на дистанционен мониторинг на язовирите, както и на антидрон системи и системи за ПВО - всичко това, за което днес слушахте по време на нашите миролюбиви разговори в Народното събрание.“

Правителството предвижда също така увеличаване на капацитета на консулските служби и търговско-икономическите представителства в чужбина в подкрепа на българския бизнес и износа.

Бюджет 2027 залага на разумно инвестиране, публично-частни партньорства и запазване на данъчната конкурентоспособност. Румен Радев очертава подход, при който публичните средства се насочват към образование, здравеопазване, култура, спорт и сигурност, а частният капитал се мобилизира за инфраструктурата.

Румен Радев, министър-председател: „Важен подход от наша страна е залагането на средства в различните министерства. Аз благодаря на министрите, че подхождат изключително иновативно и рационално. Залагаме средства там, където с по-малко средства можем да постигнем значителен финансов ефект – и като приходи за държавата, и като развитие на икономиката, и като ползи за обществото. И подходът, който възприемаме, затова изготвихме и нов закон, е публично-частните партньорства. Така че да успеем да мобилизираме частен капитал, особено за инфраструктурата, а да освобождаваме публични средства там, където им е мястото. Пак казвам – образование, здравеопазване, култура, спорт, сигурност.“

Радев подчерта също, че бюджет 2027 година не предлага лесни решения. Но обещава нещо по-важно. Обещава посока. Обещава финанси, които се връщат към равновесие, държава, която харчи и инвестира разумно. И най-вече данъчна система, която запазва конкурентоспособност, и страна, която инвестира в най-важния си капитал – хората.

Премиерът допълни още, че бюджет 2027 предвижда мерки за оздравяване на публичните финанси, засилена социална и семейна подкрепа и повече средства за ключови сектори като образование, здравеопазване и отбрана. Това стана ясно от изявлението за състоянието на държавната хазна и основните приоритети на бюджета.

Румен Радев, министър-председател: „Знаете много добре в какво състояние заварихме държавната хазна – изпразнена, с прекомерен дефицит, наследени борчове, занемарен План за възстановяване и устойчивост, редица наследени проекти, сметки и фактури, които трябваше да изплащаме и продължаваме да изплащаме, автоматични механизми за заплатите в бюджетната сфера, стремглаво растящи социални и други разходи. Взехме необходимите решения след внимателна, прецизна и напрегната работа и тези решения и мерки намират отражение в Бюджет 2027. Както обещах, ние ще го представим навреме. А съответно в този бюджет имаме и ясни приоритети и политики.“

Основните сред тях са насочени към оздравяване на публичните финанси, засилена социална и особено семейна подкрепа, повече средства за критично важни сектори като образование, здравеопазване, спорт и култура, както и всички от днешното изслушване в Народното събрание, консенсус между всички парламентарно представени партии за повишаване на разходите в сектор „Отбрана“ предвид сложната среда за сигурност, в която се намираме.

Румен Радев, министър-председател: „Бюджет 2027 предвижда ограничаване на разходите, свиване на дефицита и намаляване на новия държавен дълг. Сред заложените мерки са оптимизация на администрацията, промени в заплащането в публичния сектор и реформа в ТЕЛК. По отношение на оздравяването на публичните финанси ще се движим в три основни направления – ограничаване на разходите, свиване на дефицита и намаляване на номиналния размер на новоизтегления дълг спрямо 2025 и 2026 г. Част от мерките в тези направления са оптимизация на администрацията, премахване на механизмите в заплащането в публичната сфера, по-ниски субсидии за държавните предприятия и реформа в ТЕЛК.“

Хората с ТЕЛК вече са над 880 000 души и всяка година броят им расте, мога да кажа, в геометрична прогресия, допълни премиерът.