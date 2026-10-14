Сигурността в Черно море: Външният министър Велислава Петрова се среща с германския си колега Йохан Вадефул

Министърът на външните работи Велислава Петрова е на работно посещение в Германия. В Берлин тя ще се срещне с федералния министър на външните работи Йохан Вадефул, както и актуални теми от международния и европейския дневен ред, сред които разбира се сигурността в Черно море.

След като през последните 8 дни в изключителната икономическа зона на България с дронове бяха поразени четири търговски кораба темата за отбраната безспорно е на фокус. България вече поиска помощ от ЕС и НАТО за засилване наблюдението на въздушното и морското пространство.

Дипломат номер едно на България Велислава Петрова определи атаките в Черно море като напълно неприемливи и дръзко нарушение на международното право и принципите за безопасно корабоплаване.

Германският външен министър също излезе с позиция, в която осъжда нападенията срещу търговски кораби в Черно море. И изтъква, че те представляват атака срещу международното корабоплаване и глобалната продоволствена сигурност и лишават най-уязвимите от спешно необходимите им провизии.

Йохан Вадефул, министър на външните работи на Германия: "Осъждам ужасяващите нападения срещу търговски кораби в Черно море. Те представляват атака срещу международното корабоплаване и глобалната продоволствена сигурност и лишават най-уязвимите от спешно необходимите им провизии. Нашите мисли са с жертвите, а нашата солидарност е с нашия съюзник България."

Двамата министри ще разговарят и за разширяване на ЕС и свързаността - тема, изключително важна и за България, и за Германия, особено що се отнася до Западните Балкани. Знаете Германия и Франция предложиха модел за постепенна интеграция срещу реформи. Като това би осигурило достъп до единния пазар на кандидатите за членство и възможност за изпращане на наблюдатели в институциите на ЕС.

Позицията на България е ясна: Кандидатките за членство трябва да спазват поетите ангажименти.