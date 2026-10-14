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Младите на Балканите надигат глас: Скъпото образование и жилищата ги изкараха на улицата

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Снимка: БТА
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Разраства се обхватът на протестната вълна на младите в Европа. След Франция и Испания, недоволството превзе и Балканите - с палатков лагер в Гърция и сблъсъци между студенти и полиция в Албания.

Въпреки дъжда, гръцки студенти издигнаха палатков лагер пред парламента в Атина в знак на протест срещу високите разходи за следване и скъпите наеми.

Панайотис, студент: „Ако погледнем цялостната картина какво се случва с наемите в Атика, за студио от 35 квадратни метра се плаща между 400 и 500 евро. Ситуацията е неприемлива и затова студентите излизат на протест. Знаем кой е виновен - правителството и тези преди тях.“

Исканията са за въвеждане на таван на наемите, увеличаване на помощите за жилищно настаняване и изграждане на повече студентски общежития.

Елефтерия, студентка: „Присъединяваме се към младите хора в Испания и Франция, които се организираха сами, формулираха исканията си и днес са по улиците.“

Един от най-големите университети в област Атика не разполага със студентски общежития, а обещаното им изграждане до 2030 г. не решава сегашните проблеми. Според студентите годишната помощ за настаняване е 125 евро месечно, което е недостатъчно за покриване на разходите за наем.

Студентски протест в Тирана завърши със сълзотворен газ, водни оръдия, сблъсъци с полицията и задържани. Недоволството е срещу условията в университетите, разходите за висше образование, финансовата подкрепа и перспективите за работа след дипломиране.

Брундила Исмаили, протестираща: „Правителството трябва да бъде свалено. Трябва да се сформира техническо правителство и след това да се проведат свободни и честни избори.“

Албанският вицепремиер Албана Кочиу коментира, че насилието и унищожаването на обществена собственост не са решение и начинът, по който младите хора трябва да изразяват позицията си.

#жилищата #скъпо образование #Балканите #протести #студенти

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