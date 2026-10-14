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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Подновиха издирването на оцелели моряци от атакувания с дрон кораб край Крапец

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Надежда Сутрева
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подновиха издирването оцелели моряци атакувания дрон кораб крапец
Снимка: БТА
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В 10.30 днес беше подновена операцията по търсене и спасяване на моряци от кораба "Ейч Ес Дигнити", който беше поразен от дрон на 17 мили източно от Крапец. Районът ще бъде обследван с кораб на Военноморските сили.

Издирването беше временно прекратено в 18:00 часа вчера поради лошите метеорологични условия и настъпването на нощта.

В обследването на района участваха 9 кораба и 2 хеликоптера, както и преминаващите в близост търговски плавателни съдове. До екипажите им е изпратено навигационно предупреждение за повишено внимание и засилено наблюдение.

#атака с дронове срещу кораби в Черно море #край Крапец #атака на кораби в Черно море

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