Подновиха издирването на оцелели моряци от атакувания с дрон кораб край Крапец

В 10.30 днес беше подновена операцията по търсене и спасяване на моряци от кораба "Ейч Ес Дигнити", който беше поразен от дрон на 17 мили източно от Крапец. Районът ще бъде обследван с кораб на Военноморските сили.

Издирването беше временно прекратено в 18:00 часа вчера поради лошите метеорологични условия и настъпването на нощта.

В обследването на района участваха 9 кораба и 2 хеликоптера, както и преминаващите в близост търговски плавателни съдове. До екипажите им е изпратено навигационно предупреждение за повишено внимание и засилено наблюдение.