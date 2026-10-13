Все по-близо до българския бряг: Сложна спасителна операция след атаката с дронове в Черно море (ОБЗОР)

Нови два кораба бяха ударени от дрон тази нощ в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Това предизвика мигновена реакция на властите у нас – премиерът Румен Радев разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен с искане за подкрепа за спиране на атаките срещу търговски кораби. По-късно министър-председателят извика руския посланик Елеонора Митрофанова. Преди дипломатическите стъпки, още през нощта, страната ни спаси бедстващите моряци. "Гранична полиция" с катери изведе на брега екипажа от единия кораб и част от моряците от втория. Все още продължава издирването на други 11 моряци.

През последните 8 дни в изключителната икономическа зона на България с дронове бяха поразени четири търговски кораба. Два от тях потънаха, а загиналите моряци са общо 23-ма. На Морска гара – Варна се очаква да пристигнат четирима от оцелелите моряци на потъналия край Крапец кораб “Ейч Ес Дигнити”. Заради силното морско вълнение операцията по прехвърлянето им на граничен катер не беше осъществена. Те са на борда на корабите, които са ги спасили и са на път към Варна. Петият моряк, спасен от датски кораб остава на него, а плавателния съд е в района, за да издирват други оцелели от 11-те, които са в неизвестност.

И двата кораба са плавали на няколко мили от териториалните ни води. Първият сигнал за бедствие е подаден от кораба “Челси-3” в 1:15 часа след полунощ. Спасителната операция започва веднага. Към плавателния съд е изпратен катер на “Гранична полиция”, който евакуира целия екипаж, въпреки силното вълнение. Моряците са транспортирани до Варна. Според тях корабът им е бил атакуван с три дрона – по палубата и по борда.

– Руски дрон, дрон. – Руски дрон ли? – Руски дрон. – Дрон ни уцели, три пъти, руски дрон. – Удариха ни. Три дрона, подводни. Слава Богу, нямаше пожар, корабът е на вода, всички сме живи и здрави.

Няколко часа по-късно с дронове е атакуван и корабът “Ейч Ес Дигнити”. Той е потънал на 17 мили от брега в района на Крапец. Само петима души от екипажа са спасени от намиращи се в района кораби. Други 11 са в неизвестност. Взивът е бил толкова силен, че е чут от живеещите в Шабла и близките села.

Димитричка Трифонова, жител на Крапец: "Как няма да се притесняваме. То е за притеснение, защото в Крапец първите къщи са на 20-30 метра от морето и то е притеснително за всички хора, защото дроновете могат да не са само в морето, а и в селото." Димитър михайлов, жител на Ваклина: "То за притеснение много. Това нещо, ако гръмне тук, ще стане по-голяма беля, но няма да има и риба, няма да има и нищо. Сега ще излязат нефтени петна, те ще излязат на брега." Димитър Донев, жител на Крапец: "Война е."

Към мястото на потъналия край Крапец кораб е изпратен катер на "Гранична полиция".

гл. комисар Антон Златанов, директор на "Гранична полиция": "Колегите без колебания, тръгнаха към спасяването на тези петима до момента бедстващи в морето моряци, плаващи върху различни предмети."

Трима от ранените моряци на кораба “Челси-3” са настанени за лечение във Военномедицинска академия във Варна. Двама от тях са с изгаряния от втора степен, а единият е с лека черепно-мозъчна травма. Няма опасност за живота им, съобщиха от военното министерство. Други петима моряци са били прегледани в болница “Св. Анна” и са изписани. Операцията по евакуацията на бедстващия екипаж се е провела при лоши метеорологични условия.

гл. комисар Любомир Николов, и.д. главен секретар на МВР: "В условията на много бурно море, рискувайки живота си, служителите на "Гранична полиция" пристигнаха незабавно на мястото на кораба, ударен най-вероятно от три дрона, и спасиха 15 моряци."

Корабът “Челси-3” плава под флага на Малта. Регистриран е в Одеса и е собственост на Украйна.

Марио Смърков, областен управител на Варна: “Челси-3” не е потънал, бил е празен. Пътувал е от Турция към Молдова. На предходен етап е превозил зърно - слънчоглед, от Молдова към Турция. В момента се е връщал обратно от Турция към Молдова."

Държавата обсъжда и какви мерки да се предприемат, за да се спрат атаките срещу търговски кораби близо до бреговете на България.

гл. комисар Любомир Николов, и.д. главен секретар на МВР: "Разговаряме с нашите партньори за евентуално тяхно участие, предимно чрез финансиране и споделяне на опит за оборудване с антидрон системи и други защитни средства, с които можем да защитим черноморската ни граница."

снимки: МВР, БТА, БГНЕС

Атаките днес показват, че нападенията срещу търговски кораби стават все по-близо до българските териториални води.

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