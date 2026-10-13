Моряци от атакувания кораб „Челси 3“ са настанени в болници във Варна

Целият екипаж на поразения от дронове кораб „Челси 3“ е на българска територия, като част от моряците са транспортирани в болници във Варна - ВМА и болница „Света Анна“, с леки травми и изгаряния. На Морска гара пристигна главният секретар на МВР, а предстои и заседание на щаб. Междувременно постъпи информация и за втори атакуван кораб в близост до Крапец, който по първоначални данни е потънал.

Малко след 9 часа сутринта и последните моряци от кораба "Челси 3" бяха откарани с бусове на Гранична полиция. Тези моряци не са пострадали, изпитали са стрес и шок. По думите на моряците пред "По света и у нас" дроновете, които се ги ударили, са били руски. Това предстои да се провери от разследващите органи.

Общо 8 са пострадалите моряци от кораба. Единият от тях е малко по-сериозно пострадал с изгаряне, но няма опасност за живота му. Те бяха отведени в две от болничните заведения във Варна.

Марио Смърков, областен управител на Варна: "Бяха докарани на Морска гара, върнати към Селим и 30. Петима човека са транспортирани до МБАЛ „Света Анна“ с леки травми. Един е транспортиран към МБАЛ – Варна, към ВМА, с леки изгаряния. Постъпи информация за още един кораб, който пак в близост до териториалните води на Република България е бил атакуван в близост до Крапец. По първоначална информация корабът е потънал, има спасени хора от екипажа. Наблизо имало друг кораб, който спасява хората от екипажа. Някъде около 4 човека – до този момент това е информацията. „Челси-3“ не е потънал, бил е празен. Пътувал е от Турция към Молдова. На предходен етап е закарал зърно – слънчоглед – от Молдова към Турция. В момента се е връщал обратно от Турция към Молдова. И двата кораба са били в непосредствена близост до териториалните води на Република България."



