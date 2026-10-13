БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на...
Чете се за: 03:00 мин.
Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море...
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Нова атака с дронове срещу кораби в Черно море близо до бреговете на България

Моряци от атакувания кораб „Челси 3“ са настанени в болници във Варна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деян Михайлов
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Запази

По думите на моряците дроновете, които се ги ударили, са били руски

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Целият екипаж на поразения от дронове кораб „Челси 3“ е на българска територия, като част от моряците са транспортирани в болници във Варна - ВМА и болница „Света Анна“, с леки травми и изгаряния. На Морска гара пристигна главният секретар на МВР, а предстои и заседание на щаб. Междувременно постъпи информация и за втори атакуван кораб в близост до Крапец, който по първоначални данни е потънал.

Малко след 9 часа сутринта и последните моряци от кораба "Челси 3" бяха откарани с бусове на Гранична полиция. Тези моряци не са пострадали, изпитали са стрес и шок. По думите на моряците пред "По света и у нас" дроновете, които се ги ударили, са били руски. Това предстои да се провери от разследващите органи.

Общо 8 са пострадалите моряци от кораба. Единият от тях е малко по-сериозно пострадал с изгаряне, но няма опасност за живота му. Те бяха отведени в две от болничните заведения във Варна.

Марио Смърков, областен управител на Варна: "Бяха докарани на Морска гара, върнати към Селим и 30. Петима човека са транспортирани до МБАЛ „Света Анна“ с леки травми. Един е транспортиран към МБАЛ – Варна, към ВМА, с леки изгаряния. Постъпи информация за още един кораб, който пак в близост до териториалните води на Република България е бил атакуван в близост до Крапец. По първоначална информация корабът е потънал, има спасени хора от екипажа. Наблизо имало друг кораб, който спасява хората от екипажа. Някъде около 4 човека – до този момент това е информацията. „Челси-3“ не е потънал, бил е празен. Пътувал е от Турция към Молдова. На предходен етап е закарал зърно – слънчоглед – от Молдова към Турция. В момента се е връщал обратно от Турция към Молдова. И двата кораба са били в непосредствена близост до териториалните води на Република България."

Вижте повече в прякото включване на Деян Михайлов.

Последвайте ни

ТОП 24

Почина дългогодишният кинооператор и режисьор в БНТ Румен Смилевски
1
Почина дългогодишният кинооператор и режисьор в БНТ Румен Смилевски
Ива Михайлова ще остане няколко дни в "Пирогов", започват изследвания
2
Ива Михайлова ще остане няколко дни в "Пирогов", започват...
Андрей Ковачев за Ива Михайлова: Скопие няма защо да се оплаква пред европейските институции от България
3
Андрей Ковачев за Ива Михайлова: Скопие няма защо да се оплаква...
"Ел Ниньо" с нов рекорд: Тихият океан достигна рекордните 29,7 градуса през септември
4
"Ел Ниньо" с нов рекорд: Тихият океан достигна рекордните...
Македонски медии: МВР на РСМ няма данни Ива Михайлова да е преминала границата
5
Македонски медии: МВР на РСМ няма данни Ива Михайлова да е...
Реакциите на българските власти след изненадващото пристигане на Ива Михайлова у нас (ОБЗОР)
6
Реакциите на българските власти след изненадващото пристигане на...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
2
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
3
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
4
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
5
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
От 34 до 24 градуса - температурите падат значително, сняг ще вали по планините
6
От 34 до 24 градуса - температурите падат значително, сняг ще вали...

Още от: Сигурност и правосъдие

Велислава Петрова: Повторните нападения срещу кораби в непосредствена близост до териториалните ни води са напълно неприемливи
Велислава Петрова: Повторните нападения срещу кораби в непосредствена близост до териториалните ни води са напълно неприемливи
Цончо Ганев за новата атака с дронове: Не би трябвало да се изненадва никой, че войната е в двора ни вече, не е дори на вратата ни Цончо Ганев за новата атака с дронове: Не би трябвало да се изненадва никой, че войната е в двора ни вече, не е дори на вратата ни
Чете се за: 01:42 мин.
Полк. Иван Миланов: Нужна е цялостна система за защита срещу дронове Полк. Иван Миланов: Нужна е цялостна система за защита срещу дронове
Чете се за: 03:32 мин.
Съдът гледа мярката на обвинения за убийството на Илиян Филипов Съдът гледа мярката на обвинения за убийството на Илиян Филипов
Чете се за: 01:27 мин.
Корабът "Емил" вече е извън български води Корабът "Емил" вече е извън български води
Чете се за: 02:25 мин.
Съдът заседава по делото срещу Димитър Любенов за смъртта на френски турист Съдът заседава по делото срещу Димитър Любенов за смъртта на френски турист
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на 17 мили източно от Крапец
Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на 17 мили...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Велислава Петрова: Повторните нападения срещу кораби в непосредствена близост до териториалните ни води са напълно неприемливи Велислава Петрова: Повторните нападения срещу кораби в непосредствена близост до териториалните ни води са напълно неприемливи
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Капитан Васил Данов за ударените кораби близо до Варна: Дошли са толкова близо до българския бряг, за да разчитат на закрила от България Капитан Васил Данов за ударените кораби близо до Варна: Дошли са толкова близо до българския бряг, за да разчитат на закрила от България
Чете се за: 06:37 мин.
У нас
Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море край Варна Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море край Варна
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Моряци от атакувания кораб „Челси 3“ са настанени в...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Полк. Иван Миланов: Нужна е цялостна система за защита срещу дронове
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
НА ЖИВО: Депутатите на извънредно заседание: Изслушване в НС по...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Продължава обучителната кампания за гласуване с машини в страната
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ