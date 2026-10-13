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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Ударите с дронове в Черно море: Всички моряци от кораба "Челси 3" са спасени

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
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Чете се за: 03:22 мин.
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Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Целият екипаж на кораба "Челси 3" е спасен. Той беше евакуиран от екип на "Гранична полиция". Моряците пристигнаха на Морска гара във Варна около 7.30 часа тази сутрин, където бяха посрещнати от линейки.

Екипажът на кораба "Челси 3" се състои от седем украинци и осем граждани на Азербайджан. По думите на моряците те са били атакувани от руски дронове, но тази информация трябва да бъде проверена от разследващите органи.

"Три дрона подводни. Слава богу, нямаше пожар. Корабът е на вода. Всички сме живи и здрави.“

Общо осем моряци са пострадали след атаката с дронове. Трима от тях са настанени за лечение във Военноморската болница във Варна. Двама са с термични изгаряния от втора степен, а един е с лека черепно-мозъчна травма. Те са настанени за лечение в Клиниката по изгаряния, като няма опасност за живота им.

Останалите петима пострадали са транспортирани до болница „Света Анна“. Там са прегледани и освободени.

главен комисар Любомир Николов, и.д. главен секретар на МВР: "В условията на много бурно море, рискувайки живота си, служителите на "Гранична полиция" пристигнаха незабавно на мястото на кораба, ударен най-вероятно от три дрона, и спасиха 15 моряци. Разговаряме с нашите партньори за евентуално тяхно участие, предимно чрез финансиране и споделяне на опит за оборудване с антидрон системи и други защитни средства, с които можем да защитим черноморската граница."

главен комисар Антон Златанов, директор на "Гранична полиция": "Гранична полиция" има ангажимент към охраната не само на бреговите граници, но и на териториалното море. Ние даваме дежурства с нашите гранични полицейски кораби 24/7, т.е. постоянно имаме дежурства както по южната ни морска граница, така и по северната. Нашите екипи реагират веднага."

Марио Смърков, областен управител на Варна: "Челси 3" не е потънал, бил е празен. Пътувал е от Турция към Молдова. На предходен етап е превозил зърно – слънчоглед, от Молдова към Турция. В момента се е връщал обратно от Турция към Молдова."

Снимки: БНТ и БТА

Към момента няма информация какви са нанесените щети на кораба "Челси 3". Няма информация и за замърсяване на морето вследствие на изтичане на гориво.

Вижте повече в прякото включване на Петър Дойкински.

#"Челси 3" #нова атака с дронове #спасени #моряци

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