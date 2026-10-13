Спасителна операция в бурно море: 15 моряци са спасени след новата атака с дронове

Незабавно е пристъпено към спасителна операция за изваждане на моряците от пострадалия кораб "Челси 3". В условията на много бурно море "Гранична полиция" пристигна незабавно на мястото на ударения от 3 дрона кораб и спасиха 15 моряци, от които 8 азербайджанци и 7 украинци. Това съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов. Той уточни, че с конвой от МВР - Варна 8 души са настанени във варненски болници – 5 са в болница "Св. Анна", а трима във Военна болница.

"4 часа след това получихме отново сигнал за бедстващ кораб на 17 мили от Крапец, който не можем да кажем, че е потънал и преминаващи търговски кораби на място са успели да спасят петима от членовете на екипажа. "Гранична полиция" се насочи към мястото на потъналия може би вече кораб, за да може да претовари бедстващия екипаж. Моряците казаха, че са забелязали дронове, които са обградили кораба и са чули 3 взрива. Вторият кораб не можем да кажем каква националност са, повечето са сирийци и има трима от Египет. За кораба край Крапец още не е ясно, но предполагаме, че ударите са нанесени от дронове", заяви Николов.

Главен комисар Антон Златанов заяви, че "Гранична полиция" има ангажимент на охраната и на териториалното море.

"Даваме дежурства 24/7 постоянно в морската ни граница. Нашите екипи веднага реагират. Навътре, където е инцидентът, вълнението е малко над 4 бала. Нашите екипи тръгнаха и спасителна операция е рискова, но с координираност с щаба и се вземат решения. Нашият катер тръгна веднага. Успя да се доближи до бедстващия кораб, да се прекачи екипажа и след 2 часа екипажът беше разтоварен на пристанището. Получи се и втори сигнал и колегите тръгнаха веднага към петима бедстващи моряци, плаващи върху различни предмети, спасявани от различни търговски кораби. Навътре морето е много бурно за плаване, камо ли за маневри по доближаване и скачване на два кораба за прехвърляне на екипаж, но колегите ще се справят", уточни Златанов.

По думите му в монета щабът се е концентрирал по спасяването на хората, след това ще има действия по анализи и т.н., други работят по тази тема.