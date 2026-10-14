Високо напрежение в НС: Депутатите изслушаха премиера Румен Радев за атаките срещу кораби в Черно море

Високо напрежение в парламента заради изслушването на премиера Румен Радев във връзка с инцидентите с търговски кораби в Черно море. Министър-председателят увери, че страната ни има способности за бърза реакция, на фона на подновената тази сутрин операция по издирване на изчезналите моряци от поразения кораб "Ейч Ес Дигнити".

Близо 3 часа продължи изслушването на министър-председателя, министрите на вътрешните работи и на отбраната, както и на шефовете на специалните служби. Очертаха се два кръга въпроси от всички парламентарно представени парти още в самото начало. Премиерът увери, че България е задействала всички дипломатически канали по линия на НАТО и Европейския съюз за оказване на съдействие по доказване произхода на дроновете и какъв е бил техният тип. Не на последно място Радев увери, че се водят активни преговори с Румъния и Турция за безопасни коридори за морско корабоплаване. Даде и гаранции, че няма пряка заплаха за български и чуждестранни кораби, които влизат или излизат от български пристанища. Увери, че има достатъчно гориво в "Лукойл" и на този етап, дори при нарушаване на доставките на нефт, пазарът трябва да бъде спокоен.

Христо Гаджев – ГЕРБ-СДС: Какви са мерките, които правителството взима за справяне с икономическите последици? Румен Радев, министър-председател: "Има достатъчно в момента запаси в "Лукойл". Има 140 000 тона петрол, които са в складовата база. Има още 420 000 тона за разтоварване от 3 танкера, които са в нашите териториални води. "Лукойл" е осигурен със суровина до ноември включително, мога да кажа и до средата на декември. Ако има някакви проблеми с горивата, това е паниката, която вашият лидер насажда, пътувайки из страната, забавлявайки ни добре."

Айтен Сабри – ДПС: Какви са новите мерки, които си набелязахте вчера на Съвета по сигурност за превенция на заплахите и наблюдение в изключителната икономическа зона на България в Черно море? Румен Радев, министър-председател: "Антидрон наблюдение, контрол на въздушното пространство, реакция, поразяване, това не може да се случи просто така с лозунги. Изобщо някой в залата има ли ясна представа как ние можем да покрием с радиолокационно наблюдение в цялата изключителна икономическа зона? Мога да ви кажа, че няма как да стане."

Атанас Атанасов – ДБ: Вие поканихте в МС на среща посланика на Русия Митрофанова, снимахте се с нея, но това не е ли нарушение на дипломатическия протокол? Румен Радев, министър-председател: "Това, което заявих на посланик Митрофанова е, че няма логика Украйна да атакува сама своите кораби и своите екипажи. При положение, че резултатът от всички тези атаки е в полза на Русия."

Богдан Богданов – ПП: Какви са конкретните мерки, които ще гарантират възможността за износ на нашата земеделска продукция, на торове, както и възможността да бъдат доставени вече планираните количества? Румен Радев, министър-председател: "Проблеми с корабите, които пристигат в българските пристанища и които отплават от българските пристанища, аз не очаквам. Всеки кораб плава с включен транспондер. В този транспондер има пълната информация за кораба и за неговия маршрут. Както виждате, атаките са много целенасочени и ясно таргетирани. Този, който ги осъществява, знае много добре какво удря, къде го удря и кога го удря."

Коста Стоянов – "Възраждане": "Какъв е бил предметът на разговор на тези срещи с началника на кабинета Зеленски – Кирило Буданов? Румен Радев, министър-председател: "Срещата ми с г-н Буданов не я оповестих, защото имах изрична молба – това е по негова инициатива да не я оповестяваме. Естествено, аз зададох свой въпрос: чии според него са тези дронове – техни ли са? Вие какъв отговор очаквате от г-н Буданов? Същият, подобен и на г-жа Митрофанова. Имаме две воюващи страни и всяка отрича. Това, което мога да разкрия още малко... Искането на украинската страна за доставка на газ през България. Беше поставен отново въпросът за реакторите в "Белене".

снимки: БТА

Беше повдигната и темата за опожаряването на антени на "Старлинк". Премиерът Радев призова за спокойствие. Разследването е към края си, ще бъдат оповестени скоро и резултатите, предприети са допълнителни мерки за защита на критичната инфраструктура.

Скандал в пленарната зала се разрази по време на отношенията, които по традиция и по правилник всяка една парламентарна партия прави за това, какво те са чули от властта. Основно критиката беше, че правителството, според опозицията, е нерешително, че води двойнствена политика, че са нужни по-категорични действия срещу страната, която извършва нападенията. Управляващото мнозинство не се съгласи.

В кулоарите на парламента говори лидерът на ДПС Делян Пеевски, който пък заяви, че е станало ясно, че държавата има нужда от силна армия, поради което трябва да се осигурят допълнително средства за нейното превъоръжаване, но трябва да се мисли и за хората.

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