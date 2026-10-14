НА ЖИВО: Премиерът Радев: Показахме, че България има способности за бързи и навременни действия

Атаките с дронове в Черно море са първа точка от работата на депутатите в Народното събрание.

Показахме, че България има способности за бързи и навременни действия, че има способности да осъществява контрол върху своята изключителна икономическа зона и, в изпълнение на задълженията си по международните конвенции, да провежда операции по търсене и спасяване. Това заяви премиерът Румен Радев по време на изслушване в Народното събрание относно предприетите действия, оценката на риска и предстоящите мерки, свързани с атаките срещу търговски кораби в Черно море на 6 и на 13 октомври т.г., както и информацията за умишлен палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“.

Радев припомни, че в рамките на седмица в изключителната икономическа зона на България в Черно море бяха атакувани четири кораба. Два от тях потънаха. От потъналите кораби са спасени – само от единия, четирима човека. Другите два кораба все още са на вода и всички техни членове на екипажите бяха спасени, каза премиерът. Той благодари на спасителните екипи от Военновъздушните сили, от „Гранична полиция“, от Морския спасителен център във Варна и от „Морска администрация“ за изключително навременните, професионални и отговорни действия за спасяването на бедстващите моряци.

Премиерът Радев подчерта, че ударите бяха в тъмната част на денонощието, а особено тези от 13 октомври, бяха в сложна метеорологична обстановка – при голямо вълнение, намалена видимост, ниска граница на облачността и валежи. Въпреки това нашите спасителни екипи се справиха изключително успешно, за което им благодаря, заяви той.

Днес депутатите изслушват премиера Румен Радев, министрите на отбраната, на външните и на вътрешните работи в парламента. Началникът на отбраната и ръководителите на службите също трябва да дадат повече информация за предприетите действия и оценката на риска за националната сигурност.

Трябва да станат ясни и предстоящите действия на държавата и мерките, които ще бъдат взети във връзка с атаките срещу търговски кораби в Черно море, на 6 и 13 октомври в непосредствена близост до териториалните води на България.

Вчера стана ясно, че са водени разговори с партньорите за тяхно участие чрез финансиране и споделяне на опит, както и за оборудване с антидрон системи.