Румен Радев: „Лукойл“ е осигурен със суровина до средата на декември, място за паника няма

„Лукойл“ е осигурен със суровина до средата на декември, място за паника няма. Това заяви премиерът Румен Радев по време на изслушване в Народното събрание относно предприетите действия, оценката на риска и предстоящите мерки, свързани с атаките срещу търговски кораби в Черно море на 6 и 13 октомври т.г., както и информацията за умишлен палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“.

Министър-председателят увери, че има достатъчно запаси в „Лукойл“.

„Има 140 000 тона петрол, които са в складовата база. Има още 420 000 тона за разтоварване от три танкера, които са в българските териториални води“, информира Радев.

Тези танкери вече са договорени по отношение на цените и застраховките, така че там промени няма да има, допълни премиерът. Според него не могат да се очакват промени в застраховките, цената на транспорта и цената на доставките. Що се отнася до следващите доставки, Радев каза, че едва ли действията, които предприема правителството с ограничените си възможности, ще доведат до някаква промяна в бъдещите застраховки за следващата година.