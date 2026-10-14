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Заради силния вятър клон удари човек в Сливен, откаран е в болница

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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Има постъпили и други сигнали за паднали клони и нанесени щети в различни части на града

паднал клон удари човек сливен откаран болница
Снимка: БТА
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Мъж е ранен и приет в Спешното отделение на сливенската болница „Д-р Иван Селимински“, след като бе ударен от масивен клон в центъра на града. От болницата обявиха, че се уточнява състоянието му и степента на нараняванията. Инцидентът е станал тази сутрин около 9.30 часа в района на пешеходната пътека до „Попска градинка“, където силен вятър с пориви над 70 километра в час е счупил масивен клон от дърво.

От Община Сливен съобщават за редица други подадени сигнали – дърво е паднало върху автомобил в квартал „Сини камъни“, има и скъсани проводници и висящи опасни ламарини от сгради в различни райони.

Местната администрация призовава гражданите да бъдат изключително внимателни при преминаване през паркове и покрай жилищни фасади.

#пострадал мъж #паднал клон #Сливен

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