Заради силния вятър клон удари човек в Сливен, откаран е в болница

Мъж е ранен и приет в Спешното отделение на сливенската болница „Д-р Иван Селимински“, след като бе ударен от масивен клон в центъра на града. От болницата обявиха, че се уточнява състоянието му и степента на нараняванията. Инцидентът е станал тази сутрин около 9.30 часа в района на пешеходната пътека до „Попска градинка“, където силен вятър с пориви над 70 километра в час е счупил масивен клон от дърво.

От Община Сливен съобщават за редица други подадени сигнали – дърво е паднало върху автомобил в квартал „Сини камъни“, има и скъсани проводници и висящи опасни ламарини от сгради в различни райони.

Местната администрация призовава гражданите да бъдат изключително внимателни при преминаване през паркове и покрай жилищни фасади.