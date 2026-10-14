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Празнуваме Петковден

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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празнуваме петковден
Снимка: БТА/Архив
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Българската православна църква и миряните у нас почитат паметта на преподобна Параскева-Петка Епиватска, наричана от народа ни Света Петка Българска. Петковден е един от най-големите есенни празници, който в народните вярвания бележи края на топлото време и началото на зимния цикъл.

Света Петка е живяла през XI век и е родена в град Епиват, на брега на Мраморно море. Още от ранна възраст тя избира аскетичния начин на живот и се оттегля в пустинята, където прекарва години в пост и молитва. Според преданията, малко преди смъртта ѝ, ангел Господен ѝ се явява и ѝ заповядва да се завърне в родния си град, където скоро след това предава духа си.

Мощите на светицата имат дълга и бурна история, която ги свързва неразривно с България. След като са открити чудодейно, те първоначално са пренесени в Цариград. През 1238 г. българският цар Иван Асен II ги пренася тържествено в столицата Търново, където те остават близо два века и се превръщат в символ на небесната закрила над българския народ. След падането на България под османска власт, мощите са преместени във Видин, след това в Белград и Цариград, а от 1641 г. до днес почиват в румънския град Яш.

В българския фолклор Света Петка се смята за покровителка на жените, родилките и домашния уют. Петковден традиционно се приема за край на активния земеделски сезон – прибира се реколтата, приключва есенната сеитба и се пускат стадата в кошарите.

Имен ден празнуват всички, носещи имената Петко, Петка, Петкан, Петкана, Пенко, Пенка, Параскев, Параскева, Пеньо, Паруш и техните производни.

#Св. Петка Българска #петковден #църковен празник

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