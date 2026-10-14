Студентски протести: Палатков лагер в Атина, сблъсъци в Тирана

Гръцки студенти издигнаха палатков лагер пред парламента в Атина в знак на протест срещу високите разходи за следване и скъпите наеми.



Исканията са за въвеждане на таван на наемите, увеличаване на помощите за жилищно настаняване и изграждане на повече студентски общежития. Гръцките студенти изразиха солидарност с протестиращите ученици във Франция.



Студентски протест в Тирана завърши със сълзотворен газ, водни оръдия и сблъсъци с полицията. Има задържани. Организаторите заявиха, че недоволството е срещу условията в университетите, разходите за висше образование, финансовата подкрепа и перспективите за работа след дипломиране.

Демонстрациите в Гърция и Албания са на фона на все по-широка вълна от студентска активност в Европа, включително във Франция и Испания.