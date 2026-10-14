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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

ООН осъди атаките срещу търговски кораби в Черно море

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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ООН осъди атаките срещу търговски кораби в Черно море и предупреди, че ескалиращите заплахи за корабоплаването излагат на опасност моряците и влияят върху цените на суровините в света. Говорител на организацията изрази особена загриженост заради последното нападение край бреговете на България.

  • Стефан Дюжарик, говорител на ООН: "Осъждаме нападенията срещу тези кораби, особено последния случай край бреговете на България. Много е тревожно, защото атаките срещу кораби, превозващи зърно, храни и други продукти, предназначени за световния пазар, напоследък се увеличиха и разширяват обхвата си. И това има ужасен ефект върху световните цени на суровините, особено предвид ситуацията в Ормузкия проток и Червено море. Длъжни сме да изразим благодарност към всички моряци, които продължават да работят в изключително опасни условия, за да може стоките, от които зависим ежедневно, да продължат да се движат".
#нови атаки с дронове #ООН #кораби #Черно море

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