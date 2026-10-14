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Литературен юбилей: Навършват се 100 години от публикуването на „Мечо Пух“

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Днес се навършват 100 години от публикуването на обичаната книга с разкази на Алън Александър Милн „Мечо Пух“.

Британският автор радва поколения деца с разказите си за дружелюбното мече и неговите приятели - животни, както и за малко момче, Кристофър Робин, вдъхновено от собствения син на автора. Приключенията на Мечо Пух, Прасчо, Йори, Зайо, Бухал, Кенга и Ру се развиват в измислената Стоакрова гора. Мястото е вдъхновено от гората Ашдаун - обширна пустош в Южна Англия. Милн е живял на края на гората и е черпил вдъхновение от разходките със сина си Кристофър Робин, за да пише историите си.

Нийл Рийд, собственик на музея „Пух корнър“ и магазина за подаръци: „Авторът ги е започнал в Лондон, но много от историите, много от приключенията, много от красотата на това, което илюстраторът Шепърд е нарисувал и за което е говорил Милн, всъщност е базирано на мястото, където се намираме. А по-нагоре тук имаме гората и нейните красиви простори, знаете ли, това са 10 или 11 акра от най-красивия пейзаж, каквито вече нямаме в югоизточната част на Англия.“

Героят на Мечо Пух е вдъхновен от мечето - играчка на Кристофър. Тя е кръстена Уини на мечка, която баща и син посещавали в Лондонския зоопарк. Героят на Милн се появява за първи път в разказ, публикуван в навечерието на Коледа през 1925 година в лондонския вестник „Evening News“. Книгата му „Мечо Пух“ е издадена на 14 октомври следващата година. Продължението „Къщата в Пух Корнър“ излиза през 1928 година.

Нийл Рийд, собственик на музея „Пух корнър“и магазина за подаръци: „Милн е обичал провинцията. За него това е място, където може да се чувства по-комфортно. И със сина си Кристофър, той се е научил да използва животните и да споделя истории. И тримата със съпругата му като семейство наистина създадоха нещо, в което Милн тогава е видял искра, която може да хареса на други деца. И това е във време, точно между войните, когато за да имате плюшено мече трябва да отидете в скъп магазин. Така че, да се предлага евтина книга с история за плюшено мече винаги ще бъде популярно сред малките деца.“

Феновете на Мечо Пух са изцяло нова аудитория след като Дисни придобива правата за филмиране през 1961 година. Хора от цял свят посещават гората Ашдаун, където екип вече работи за защита и опазване на дивата природа. А оригиналният мост, където са играли баща и син, е бил демонтиран поради остаряване на материалите и заменен с нов.

#книгата „Мечо Пух“ #литературен юбилей #100 години

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