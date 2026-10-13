Красимир Каракачанов призовава за спешни преговори с Турция и Румъния за сигурността в Черно море. България да започне дипломатическа инициатива за прекратяване на бойните действия, настоява лидерът на ВМРО. Това съобщават от ВМРО в писмо до медиите. България трябва да проведе спешни разговори с Турция и Румъния по темата за сигурността в Черно море. Не бива да чакаме, а незабавно да поемем инициативата за дипломатическо решение, за да не се превърнат в ежедневие новините за разрушени от дронове кораби и спиране на корабоплаването в Черно море.

Това обяви днес пред медии в Благоевград Красимир Каракачанов – доктор по международно право и международни отношения, лидер на ВМРО и министър на отбраната и вицепремиер по сигурността в периода 2017-2021 г. Позицията му е по повод военните действия в Черно море, които с всеки изминал ден стават все по-интензивни и вече застрашават пряко сигурността на България.

Родната дипломация в координация със съседните страни Румъния и Турция – като най-засегнати от нарушения трафик в Черно море, да изработи стратегия, чрез която се задействат всички механизми в ЕС и НАТО и заедно с воюващите страни – Русия и Украйна, да се стигне до общо решение за прекратяване на всякакви бойни действия в акваторията на Черно море, обясни призива си Каракачанов.

Време е политическият ни елит да спре да търси дивиденти на гърба на страха на българите, а да започне да води прагматична и отговорна политика за защита на националния ни интерес, който е спиране на бойните действия в региона на Черно море и възстановяване на нормалния трафик на търговски кораби, заяви Каракачанов.

Според него интересът на България налага да вложи всички усилия на своята дипломация за единодействие с близките съседни държави, както и структурите на НАТО и Европейския съюз, и воюващите страни с цел постигане на споразумение за прекратяване на бойните действия в региона на Черно море. Успехът на едно такова начинание най-малкото би повишило международния авторитет на страната ни, а защо не дори да доведе до истинско споразумение за мир, каза още Красимир Каракачанов.