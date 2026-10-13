Изложба разказва за 110-годишните дипломатически отношения между България и Швейцария. Организатори са посолството на Швейцария у нас и Българо-швейцарската търговска камара. В рамките на инициативата до края на октомври ще се проведат и различни събития с фокус върху образованието, иновациите и културния обмен.
От швейцарско - българската програма страната ни получава близо 120 млн. евро в различни области. Посланикът на Швейцария негово превъзходителство Пиер Хагман подчерта значимостта на икономическото сътрудничество между двете страни и изрази загрижеността си за инцидентите в Черно море.
Н.Пр. Пиер Хагман, посланик на Швейцария в България: „Бих искал да изразя нашата солидарност с България във връзка с тези събития. Именно в такива моменти споделената солидарност е изключително важна и точно това партньорство празнуваме днес.“
Бони Бонев, председател на УС на Българо-швейцарската търговска камара: „Днес Швейцария е петият по големина пряк чуждестранен инвеститор в България. Но само цифрите не са всичко, зад тях стоят отдаденост, устойчиво развитие, осветеност.“
Васил Терзиев, кмет на София: „Действително блестящ премиер е институтът "INSAIT", създаден в партньорство с двата големи швейцарски технически университета - този на Цюрих и Лозана. И този пример е изключително важен, защото показва докъде може да стигнем, когато се обединят българския талант и швейцарската научна традиция.“