БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лошото време осуети изтеглянето на кораба...
Чете се за: 01:05 мин.
Заради сигурността в Черно море: Премиерът Радев и...
Чете се за: 01:50 мин.
"Булгаргаз" предлага с 34% по-висока цена на...
Чете се за: 01:30 мин.
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочената за...
Чете се за: 02:15 мин.
Пленумът на ВСС избра Магдалена Лазарова за и.ф. главен...
Чете се за: 02:45 мин.
Премиерът Радев: Надяваме се ЕС да приеме мораториума за...
Чете се за: 04:52 мин.
Сигнал за помощ: Още един кораб е бил ударен от дрон в...
Чете се за: 03:15 мин.
Правителството предлага 660 евро минимална работна...
Чете се за: 03:17 мин.
Ваксинационен туризъм срещу грип: Кога ще има ваксини при...
Чете се за: 06:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Изложба разказва за 110-годишните дипломатически отношения между България и Швейцария

Яна Тодорова, стажант-репортер от Яна Тодорова, стажант-репортер
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Изложба разказва за 110-годишните дипломатически отношения между България и Швейцария. Организатори са посолството на Швейцария у нас и Българо-швейцарската търговска камара. В рамките на инициативата до края на октомври ще се проведат и различни събития с фокус върху образованието, иновациите и културния обмен.

От швейцарско - българската програма страната ни получава близо 120 млн. евро в различни области. Посланикът на Швейцария негово превъзходителство Пиер Хагман подчерта значимостта на икономическото сътрудничество между двете страни и изрази загрижеността си за инцидентите в Черно море.

Н.Пр. Пиер Хагман, посланик на Швейцария в България: „Бих искал да изразя нашата солидарност с България във връзка с тези събития. Именно в такива моменти споделената солидарност е изключително важна и точно това партньорство празнуваме днес.“

Бони Бонев, председател на УС на Българо-швейцарската търговска камара: „Днес Швейцария е петият по големина пряк чуждестранен инвеститор в България. Но само цифрите не са всичко, зад тях стоят отдаденост, устойчиво развитие, осветеност.“

Васил Терзиев, кмет на София: „Действително блестящ премиер е институтът "INSAIT", създаден в партньорство с двата големи швейцарски технически университета - този на Цюрих и Лозана. И този пример е изключително важен, защото показва докъде може да стигнем, когато се обединят българския талант и швейцарската научна традиция.“

#110 годишни #дипломатически отношения #Швейцария #изложба #България

Последвайте ни

ТОП 24

Нови удари в Черно море: Търговски кораб е поразен с дронове в румънски териториални води?
1
Нови удари в Черно море: Търговски кораб е поразен с дронове в...
Ново захлаждане и валежи от дъжд в следващите дни
2
Ново захлаждане и валежи от дъжд в следващите дни
Хладно в четвъртък сутрин с минимални температури между 1° и 8°
3
Хладно в четвъртък сутрин с минимални температури между 1° и...
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочената за организатор на схемата за източване на НЗОК
4
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочената за организатор...
Заради проливните дъждове днешният ден е научебен в Истанбул, въведена е забрана за двуколесни превозни средства
5
Заради проливните дъждове днешният ден е научебен в Истанбул,...
Застраховката "Гражданска отговорност" ще може да се сключва минимум за 30 дни за мотоциклети и кемпери
6
Застраховката "Гражданска отговорност" ще може да се...

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
4
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
5
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
6
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана

Още от: Любопитно

Защо магаретата у нас са на изчезване? От 90 000 през 2005 г. вече са под 2000
Защо магаретата у нас са на изчезване? От 90 000 през 2005 г. вече са под 2000
Изложба в Норич ще покаже средновековни предмети, свързани с историята на Гоблена от Байо Изложба в Норич ще покаже средновековни предмети, свързани с историята на Гоблена от Байо
Чете се за: 04:07 мин.
Реставриран исторически подемник отново заработи в Талин Реставриран исторически подемник отново заработи в Талин
Чете се за: 01:47 мин.
Как връх Монблан се оказва с близо 2 м по-висок, отколкото през 2023 г. Как връх Монблан се оказва с близо 2 м по-висок, отколкото през 2023 г.
Чете се за: 02:40 мин.
Разходките с файтони в Сентрал парк може скоро да бъдат забранени Разходките с файтони в Сентрал парк може скоро да бъдат забранени
Чете се за: 02:00 мин.
„Бъдете герой в миенето на ръце“ е мотото на днешния Световен ден на чистите ръце „Бъдете герой в миенето на ръце“ е мотото на днешния Световен ден на чистите ръце
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Ударите в Черно море са сред основните теми на срещата на върха в Брюксел
Ударите в Черно море са сред основните теми на срещата на върха в...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Лошото време осуети изтеглянето на кораба „Челси-3“ до пристанище Бургас Лошото време осуети изтеглянето на кораба „Челси-3“ до пристанище Бургас
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Зеленски: Търпението ни се изчерпа, Тръмп не застава на правилната страна на историята Зеленски: Търпението ни се изчерпа, Тръмп не застава на правилната страна на историята
Чете се за: 04:00 мин.
80-годишен мъж почина в болница, след като е открит в безпомощно състояние до метростанция “Жолио Кюри” 80-годишен мъж почина в болница, след като е открит в безпомощно състояние до метростанция “Жолио Кюри”
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Християн Мицкоски: Ива Михайлова е била прехвърлена в България по...
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Главният секретар на МВР: Провели сме 140 операции срещу купуването...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Защо магаретата у нас са на изчезване? От 90 000 през 2005 г. вече...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Аферата „Баба Алино“: Община Варна сезира прокуратурата...
Чете се за: 01:37 мин.
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ