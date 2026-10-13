Изложба разказва за 110-годишните дипломатически отношения между България и Швейцария. Организатори са посолството на Швейцария у нас и Българо-швейцарската търговска камара. В рамките на инициативата до края на октомври ще се проведат и различни събития с фокус върху образованието, иновациите и културния обмен.

От швейцарско - българската програма страната ни получава близо 120 млн. евро в различни области. Посланикът на Швейцария негово превъзходителство Пиер Хагман подчерта значимостта на икономическото сътрудничество между двете страни и изрази загрижеността си за инцидентите в Черно море.