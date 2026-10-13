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Йордан Лечков: Няма кой да се оплаче от бившето ръководство на БФС

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Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
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Дали сме възможност на всеки по един или друг начин да реализира своите виждания за футбола, заяви бившият вицепрезидент на централата.

йордан лечков
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Предишното ръководство на Българския футболен съюз е изпълнило всички свои задължения към футболната общност и е оставило добро наследство. Това заяви Йордан Лечков в специално интервю за БНТ.

Бившият вицепрезидент на централата смята, че няма кой да се оплаче от предишните ръководни фактори, когато те бяха на власт.

„Като ръководители няма кой да се оплаче от нас. Много се спекулира. Обезпечен футболен съюз, база, национални отбори, квалификации и всичко, за което може да се сетите. Голямата част от българската общност и действителност искат от нас резултати, когато ние вече ние не играем“, започна той.

Според бившия футболист протестите срещу БФС през ноември 2023 година, които бяха последвани от смяна на ръководството след няколко месеца, са били политически.

„Пълен срам, политически срам. Аз го казах още на другия ден, когато поискаха оставката. Един бивш премиер. Каква е твоята работа да се месиш във футбола? Когато се политизират нещата….Мисля, че доста неща се объркаха, но аз го казах още тогава, че повечето от моите колеги нямат основания да бъдат сърдити на Борислав Михайлов и на БФС. Дали сме възможност на всеки по един или друг начин да реализира своите виждания за футбола“, заяви Лечков.

Повече от интервюто с Йордан Лечков гледайте във видеото!

#Български футболен съюз (БФС) #йордан лечков

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