Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър

През следващото денонощие валежите в много райони от страната ще продължат, а в източните части вятърът ще се усили. Предупреждение за значителни валежи и опасност от наводнения е обявено утре в Югоизточна България и планините, а в източните райони ще духа и временно силен североизточен вятър.

През деня в западните райони валежите ще отслабват и ще спират. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 10°, а по морския бряг – от 14° до 16°, където ще бъде много ветровито, със силен северен вятър и на много места ще има валежи от дъжд, по-продължителни по южното крайбрежие.

Ще вали и в планините, главно в Стара планина, Родопите и Странджа, докато в масивите на Югозападна България валежите ще спират. Ще духа силен, а в планините от източната половина на страната – и бурен вятър от север-североизток.

И към времето в Европа. Топло и предимно слънчево ще бъде в Западна и Централна Европа, както и в южните райони на континента. Облачно и дъждовно ще бъде над Британските острови, в Източна Европа и на Скандинавския полуостров. Валежи ще има и в югоизточната част на Балканите, на места интензивни и придружени с гръмотевици.

У нас в четвъртък валежите временно ще спрат. Ще продължи да духа умерен вятър от север-северозапад. Дневните температури слабо ще се повишат.

В петък и събота отново на много места в страната ще има валежи. Ще се задържи сравнително хладно за средата на октомври, с минимални температури между 3° и 8° и максимални между 11° и 16°. В неделя валежите ще спрат, ще има повече слънчеви часове, а дневните температури слабо ще се повишат.