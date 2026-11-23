В следобедните часове ще продължи да духа много силен вятър, с пориви в областите с жълт код над 100 км/ч.

В по-голямата част от страната вятърът вече е от северозапад, но в Югоизточна България и в близките часове ще остане все още от югозапад.

На много места в страната ще има валежи от дъжд, в югоизточните райони придружени от гръмотевици, а по високите полета на Западна България се очаква дa превали и сняг.

Температурите, които към 14.00 часа ще бъдат от едва 6 - 7° в северозападните райони, до 20 - 21° на югоизток, бързо ще се понижават и до края на деня в цялата страна ще са под 10°.

Утре сутринта на места в Западна България, включително и в София, ще бъдат отрицателни.

В югоизточната половина от страната, където ще се задържи облачно и все още ще вали, минималните температури ще бъдат положителни.

Утре ще остане много ветровито с умерен и силен вятър от запад-северозапад, в областите с код жълто с пориви до около 90 км/ч.

Ще бъде слънчево, с максимални температури – между 5° и 10°, в София – около 4°, а вятърът ще създава усещането за още по-студено, от действителното време.

Предимно слънчево ще бъде в планините, но още по-ветровито със силен и бурен, северозападен вятър.

В сряда вятърът ще отслабне. Максималните температури щe останат почти без промяна, но минималните вече навсякъде, с изключение на Черноморието, ще бъдат отрицателни.

Сутринта ще има райони с мъгли, а през деня облачността ще се увеличава и през нощта срещу четвъртък в Западна България ще започнат валежи от сняг, които в четвъртък ще преминат в дъжд и ще има условия за поледици.

С валежи от дъжд ще бъде и в петък, но събота предстои ново застудяване и отново ще има райони със снеговалежи.