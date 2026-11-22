"Няма по-радостно служение и по-голямо щастие да служиш на Господ Иисус Христос и на Неговата света Църква", написа президентът Илияна Йотова във Фейсбук за смъртта на ловчанския митрополит Гавриил.

Илияна Йотова, президент: "Със своите мъдри слова и блага усмивка се стремеше да посее у всеки вяра, смирение, любов към Бог и към ближния. Учеше децата да бъдат добри и милосърдни хора. Съграждаше не само духовно - остави на България катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в Ловеч. Ще помня разговорите ни и ще преоткривам смисъла на думите му. Светъл да е пътят на душата му!"