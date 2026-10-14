Жълт код: Интензивни валежи и силен вятър в Източна България

В сряда на много места в страната ще има валежи от дъжд, по-продължителни в планините и Югоизточна България. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София – около 6°. През деня от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерен, а в източните райони и силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 10°.

По Черноморието ще бъде облачно. На много места ще вали дъжд, като по-продължителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат 14° - 16°. Температурата на морската вода е 19° - 20°. Вълнението на морето ще бъде 3 - 5 бала.

В планините ще бъде облачно. Валежи от дъжд ще има главно по Стара планина, Родопите и Странджа, докато в масивите от Югозападна България валежите ще спират. В местата над 1500 метра надморска височина валежите ще са от сняг, в Родопите – над 1200 метра. Ще духа силен, а в планините от източната половина от страната и бурен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около 0°.

В четвъртък валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъса и временно ще намалее, но по-късно отново ще се увеличи. Ще продължи да духа умерен северозападен вятър. Сутринта ще е по-хладно, дневните температури слабо ще се повишат. В петък ще преобладава облачно време, на много места с валежи. От север ще проникне още една порция сравнително студен въздух.

В събота вятърът от северозапад ще се усили. Облачността ще е променлива, по-често значителна. На места, главно в Източна България ще вали дъжд. Ще се задържи хладно за периода, с минимални температури между 3° и 8° и максимални между 11° и 16°.