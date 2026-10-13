“Така се къпем - с две кофи и инсталация от бързовар“: В столичния кв. "Христо Смирненски" са без топла вода повече от месец

Жители на два входа в столичния квартал „Христо Смирненски“ са без топлоподаване заради авария, която не е отстранена вече повече от месец.

В единия вход е абонатната станция, която обслужва и двата входа.

Хората твърдят, че сроковете за ремонт непрекъснато се променят.

Сигналите им до "Топлофикация" и Комисията за енергийно и водно регулиране остават без отговор.

Мартина Кьолиева: "Така се къпем. Имаме две кофи, за да може да не местим постоянно".

Вече повече от месец и половината семейството на Мартина си подгрява вода с две дървени летвички, бързовар и леген. Инсталацията с бързовар е спасителен пояс за четиричленното семейство.

Мартина Кьолиева: "Седи закрепен за кофата. Решихме, че с къмпинг душ ще бъде най-удобно за нас, колкото е възможно да е удобно. Децата са адаптивни, те свикнаха вече с тази ситуация".

Проблeмът започва на 28 август с профилактика, която продължава по график до 13 септември. След това топлата вода идва, но за малко. Причината - теч в шахта пред блока, която води до наводнение в мазетата на двата входа.

Виолета Пенчева: "Седем пъти сме викали аварийната служба, идват, пускат, пак я спират и до ден днешен нямаме никаква топла вода. Топла вода непрекъснато, така се справям". Иван Кръстанов: "Спукана е тръбата, няма никакви крайни срокове, преди това имаше пак няколко аварии, идват правят някакви байпаси долу в мазето и продължават да си тече".

Следват жалби, както до "Топлофикация", така и до КЕВР. Отговор няма, казват живеещите в двата входа, само промяна на крайния срок.

Мартина Кьолиева: "Нямам очаквания, имам чувството, че ще се въртим в омагьосан кръг. Това е повече от авария, това е абсолютна дезинформация".

От "Топлофикация" съобщиха, че след установената на 15 септември авария и последвалият ремонт, е възникнал нов пробив, налагащ подмяна на силно компрометирания участък от мрежата, захранваща двата входа. Забавянето се обяснява с многото аварии по мрежата и приоритизирането на по-мащабни случаи, а възстановяването се очаква до 18 октомври.

От Комисията за енергийно и водно регулиране обясниха, че в момента се извършва извънредна проверка на "Топлофикация София" заради зачестилите жалби за системно прекъсване на топлоподаването, като всички сигнали, включително този на живущите в блок 64 в ж.к. "Христо Смирненски", ще бъдат разгледани.

При установяване на нарушения Комисията ще предприеме предвидените в Закона административно-наказателни мерки.