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Без топла вода: Столичани се оплакват от неотстранена с месеци авария

Алекс Христов от Алекс Христов
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Жители на два входа в столичния квартал „Христо Смирненски“ са без топлоподаване заради авария, която не е отстранена вече седмици. Хората твърдят, че сроковете за ремонт непрекъснато се променят. Сигналите им до „Топлофикация“ и Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) остават без отговор към момента. Как се справят и кога се очаква проблемът да бъде решен?

Пред блок 64 в столичния квартал „Христо Смирненски“ започва и проблемът на жителите на двата входа на блока.

Виолета Пенчева: "Проблемът е от 26 август. Нали профилактика, където имаше, и след това за три дни сме имали вода и започнаха авариите. Седем пъти сме викали аварийната служба. Идват, пускат, пак я спират и до ден днешен нямаме никаква топла вода.

- БНТ: Каква е точно аварията?

- Спукана тръба. И почват да се пълнят мазетата."

Виолета се грижи и за болен човек. Липсата на топла вода допълнително усложнява ситуацията.

В живеят и семейства с малки деца. Подавани са много жалби към „Топлофикация“, към КЕВР.

"Това е най-големият проблем, че нямаме краен срок за тази авария. Не знаем точно каква е. За колко време ще бъде отстранена. И нямаме отговори на жалбите си аз лично. Само аз съм подала три. Имам жалба до „Топлофикация“ с входящ номер, но никакъв отговор, никаква информация. Жалба до КЕВР и до омбудсмана. Единствено омбудсманът ми е отговорил", разказа потърпевша.

Ежедневието с малко дете и без топла вода е изключително трудно, допълва жената.

"С бързовар топлим си вода. С бързовар и с канче се поливаме. Ами, изключително неудобно е. Това, възрастни хора, деца, тези битовизми ще ги преодолеем. Да речем, че има профилактика за една-две седмици, окей, ще се справим. Имало го и преди. Но ние нямаме краен срок в случая. Ние не знаем докога това ще продължи."

"Няма никакви крайни срокове. Преди това пак имаше няколко аварии. Идват, правят някакви байпаси долу в мазето. И продължава да се тече."

От “Топлофикация” заявиха в позиция за БНТ, че аварията на топлопреносната мрежа, захранваща входове Б и В на блок 64, е установена на 15 септември. След първоначалния ремонт е възникнал нов пробив в близост до аварията. Участъкът е силно компрометиран и трябва да бъде подменен. Дружеството обяснява забавянето с високата аварийност на мрежата и приоритизирането на аварии, засягащи повече абонатни станции, болници, детски градини и социални заведения. Прогнозният срок за възстановяване на топлоподаването е 18 октомври 2026 г.

Вижте повече в прякото включване на Алекс Христов.

#без топла вода и парно #София

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