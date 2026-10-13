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"Сините зони" на Италия - град в Сардиния се нарежда в класацията за дълголетие

Христо Ценов от Христо Ценов
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Чете се за: 02:35 мин.
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Каква е тайната му?

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Живописно градче в сърцето на Сардиния е на път да стане световен рекордьор по дълголетие за жени. В Болотана те имат 3 пъти по-големи шансове да станат столетнички, отколкото на други места в Италия.

С какво е специално градчето и какви тайни крие?

С малко над 2000 души население, Болотана е китно италианско градче, където земеделските традиции срещат майсторството на текстилната изработка. Красивата и спокойна Сардиния е от поне две десетилетия обект на научни изследвания.

Известна е със своите така наречени „сини зони“ – места, където дълголетниците се срещат необичайно често.

Най-малко 15 общини са обявени за такива зони, но Болатана изглежда се нарежда пред тях в класацията. Интересният феномен тук не са мъжете, а жените. Синьора Джованина например е шивачка, родена през 1925 г. Животът ѝ е изпълнен с отдаденост към професията. Тя споделя тайната си за добро здраве:

Джованина, столетник: "Наслаждавам се на живота ден по ден, не бързам".

Всяка жена в малкото градче, която доживее до 70-годишна възраст, има почти 14% шанс да стане столетник. Средната продължителност на живота за тях е още 21 години. За сравнение в останалите части на Италия едва 3% от 70-годишните достигат вековна възраст. През 2024 г. в селото живеят шестима столетници.

А те са гордост за общината - в кметството висят портрети на гражданите, които са поставяли рекорди за дълголетие още от края на XIX век.

кмет на Болатана: "В момента имаме четирима столетници. Те са основата на нашата общност и надежда за по-добър живот за бъдещите поколения".

Данните на учените поставят жените от Болотана на второ място в световните класации по дълголетие – точно зад Хонконг. Все още се изследва какво точно допринася за необичайното здраве в италианското село.

Рецептата засега изглежда позната – комбинация от генетика, физическа активност, здравословна диета с местни продукти и най-важното – силната подкрепа от сплотената общност в региона.

#Болотана #Сардиния #дълголетие

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