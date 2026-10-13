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Депутатите на извънредно заседание: Изслушване в НС по казуса с „петричкия Ескобар“

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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Депутатите се събират на извънредно заседание. В програмата им е включена само една точка. По искане на „Продължаваме промяната“ е предвидено изслушване във връзка с помилването на Огнян Атанасов, свързван с разпространение на наркотици.

На въпросите на депутатите ще отговарят директорът на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, началникът на затвора в София Светослав Пенов и Васил Кордев, заемал длъжността през 2022 г. Въпросите към тях са свързани с изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на Атанасов. Той беше помилван от тогавашния вицепрезидент Илияна Йотова заради тежкото му здравословно състояние. Искането на ПП е подкрепено от ДБ и ГЕРБ.

#петричкия Ескобар #Огнян Атанасов #извънредно заседание #Парламент #депутати

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