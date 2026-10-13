БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Един човек е загинал, а няколко са ранени при инцидент в увеселителен парк в САЩ

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Един човек загина и няколко бяха ранени при инцидент с влакче в увеселителен парк в американския щат Джорджия.

От парка не съобщават как се е случил инцидентът и кое точно влакче е било засегнато. Оттам коментират само, че са реагирали незабавно и сътрудничат на разследването. Кадри от въздуха обаче показват евакуацията на влакчето „Голиат“, съобщава Асошиейтед прес.

Според сайта на парка то развива скорост от 113 км/ч и достига височина от 61 метра. Това е поне седмият смъртен случай в този увеселителен парк.

#влакчето „Голиат“ #САЩ #Джорджия #влакче #загинали #инцидент

Последвайте ни

ТОП 24

Почина дългогодишният кинооператор и режисьор в БНТ Румен Смилевски
1
Почина дългогодишният кинооператор и режисьор в БНТ Румен Смилевски
Семейство с 10 деца остана без дом в Смолян, след като къщата им изгоря
2
Семейство с 10 деца остана без дом в Смолян, след като къщата им...
Ива Михайлова се прибра в България
3
Ива Михайлова се прибра в България
Студено и дъждовно време до края на октомври, прогнозират синоптици
4
Студено и дъждовно време до края на октомври, прогнозират синоптици
Ива Михайлова ще остане няколко дни в "Пирогов", започват изследвания
5
Ива Михайлова ще остане няколко дни в "Пирогов", започват...
Баща и син са причинили големия пожар край три населени места в Бургаско
6
Баща и син са причинили големия пожар край три населени места в...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
2
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
3
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
4
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
5
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
6
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал

Още от: САЩ и Канада

След енергийното примирие на Тръмп: Нови загинали при руски удари в Украйна
След енергийното примирие на Тръмп: Нови загинали при руски удари в Украйна
Икономическото сътрудничество със САЩ: Президентът и премиерът се срещнаха с американска бизнес делегация Икономическото сътрудничество със САЩ: Президентът и премиерът се срещнаха с американска бизнес делегация
Чете се за: 00:50 мин.
Тръмп и руският дизел: Печели или губи Републиканската партия от сделката с Москва? Тръмп и руският дизел: Печели или губи Републиканската партия от сделката с Москва?
Чете се за: 04:30 мин.
С Нобелова награда за икономика бяха отличени американците Робърт И. Хол и Майкъл Удфорд С Нобелова награда за икономика бяха отличени американците Робърт И. Хол и Майкъл Удфорд
Чете се за: 01:40 мин.
Зеленски: Украйна е готова да се въздържи от удари по енергийната инфраструктура, очакваме същото Зеленски: Украйна е готова да се въздържи от удари по енергийната инфраструктура, очакваме същото
Чете се за: 04:07 мин.
Симеон Гаспаров: Сделката за руските горива има по-скоро рекламен ефект преди изборите в САЩ Симеон Гаспаров: Сделката за руските горива има по-скоро рекламен ефект преди изборите в САЩ
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Депутатите на извънредно заседание: Изслушване в НС по казуса с „петричкия Ескобар“
Депутатите на извънредно заседание: Изслушване в НС по казуса с...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Съдът гледа мярката на обвинения за убийството на Илиян Филипов Съдът гледа мярката на обвинения за убийството на Илиян Филипов
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Два моста в Кресненското дефиле чакат спешен ремонт Два моста в Кресненското дефиле чакат спешен ремонт
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Един човек е загинал, а няколко са ранени при инцидент в увеселителен парк в САЩ Един човек е загинал, а няколко са ранени при инцидент в увеселителен парк в САЩ
Чете се за: 00:42 мин.
По света
След енергийното примирие на Тръмп: Нови загинали при руски удари в...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
В Борнео върнаха в природата спасени от огъня орангутани
Чете се за: 00:37 мин.
По света
"Сините зони" на Италия - град в Сардиния се нарежда в...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
ДНК следи и данни от проследяване на автомобили помогнаха на...
Чете се за: 04:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ