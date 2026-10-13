Един човек е загинал, а няколко са ранени при инцидент в увеселителен парк в САЩ

Един човек загина и няколко бяха ранени при инцидент с влакче в увеселителен парк в американския щат Джорджия.

От парка не съобщават как се е случил инцидентът и кое точно влакче е било засегнато. Оттам коментират само, че са реагирали незабавно и сътрудничат на разследването. Кадри от въздуха обаче показват евакуацията на влакчето „Голиат“, съобщава Асошиейтед прес.

Според сайта на парка то развива скорост от 113 км/ч и достига височина от 61 метра. Това е поне седмият смъртен случай в този увеселителен парк.