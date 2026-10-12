Асен Златев след края на съдебните спорове в БФВТ: Ще се справим с дълговете, няма да допуснем фалит

Избраният за президент на Българската федерация по вдигане на тежести Асен Златев вече може официално да бъде вписан като ръководител на централата. Това става възможно, след като последният клуб, оспорващ решенията на Общото събрание, се е отказал от по-нататъшни съдебни действия след отхвърлянето на жалбата му.

Развитието по случая е станало ясно през изминалата седмица, като по този начин се открива възможност за окончателно приключване на продължителната административна несигурност около управлението на федерацията.

Асен Златев подчерта, че първата задача пред новото ръководство е нормализирането на работата на централата и изясняването на финансовото ѝ състояние.

"Трябва да изчакаме вписването, след което имаме да правим финансовите отчети. Досега това не се получи. Десетки неща трябва да се случат, за да се нормализира обстановката и федерацията да започне да функционира. Досега нямаше такава дейност“, заяви Златев.

Той коментира и предстоящото участие на българските състезатели на световното първенство по вдигане на тежести в Китай в края на октомври.

Според него продължителните съдебни спорове са се отразили негативно върху подготовката на националния отбор, което може да повлияе и на представянето на българските щангисти.

"Участието няма да бъде това, което можеше да бъде, ако нямаше жалби. Тези действия върнаха подготовката, а и федерацията с няколко години назад. Все пак състезателите ще участват и ще направят някакви класирания“, коментира избраният президент.

Златев изрази надежда, че след официалното вписване на новото ръководство ще бъде възстановена нормалната комуникация с Министерството на младежта и спорта, което да позволи осигуряването на средства за следващите международни участия.

"Надяваме се, че и Министерството, както имаме уверението, ще действа бързо, за да може поне за Световната купа в Катар да има финансиране и подготовката да протече пълноценно. След това се надяваме за следващата година да получим бюджет, с който да можем да работим спокойно“, обясни той.

Един от най-сериозните проблеми пред федерацията остава финансовото ѝ състояние, но Асен Златев е уверен, че няма да се стигне до обявяване на фалит.

"Мисля, че няма да се стигне до това решение. Ще го преодолеем. Смятаме, че ще се справим и с дълговете“, категоричен беше той.

Сред непосредствените приоритети на новото ръководство е и възстановяването на плащанията на заплати към състезателите, като целта е това да се случи във възможно най-кратки срокове.

След продължителния период на съдебни спорове и административни затруднения пред Асен Златев и екипа му предстои сериозна работа по финансовото стабилизиране на федерацията, възстановяването на нормалния тренировъчен процес и осигуряването на необходимите условия за подготовка на националните състезатели.